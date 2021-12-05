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花蓮縣府編預算辦路祭 1800萬元怎麼花受矚目

中央社 / 花蓮縣5日電

花蓮縣政府提出路祭1800萬元案引發議論，1800萬元怎麼花？據其中一場次的預估經費概算表，單筆最高花費為「祀宴禮高真」25萬元；總價最高花費為歌仔戲與法師演科費，兩者均高達67萬5000元。

花蓮縣議會3日二讀通過「主要道路祭煞消禍免災錫福暨民俗技藝推展活動」，預計於省道台8線、台9線、台11線辦理路祭，總預算新台幣1800萬元。

縣府對此一提案的目的為：「往生者在遇上突變事故時心態準備不夠，其靈魂不知怎的隨處飄蕩無依，往生者靈魂留戀在該路段，或坊間流傳之抓交替之說法，避免為此帶來不祥或地方居民害怕，舉辦路祭法會。」

花蓮議會觀察聯盟在臉書（Facebook）貼文表示，根據縣府提供的路祭預估經費概算表，其中一場次單筆最高花費為「祀宴禮高真」25萬元，總價最高花費為「歌仔戲」與「法師演科費」，分別為67萬5000元。

其他還包括金燭與金銀紙12萬元、普渡熟食桌60萬元、普渡乾糧桌60萬元、生全豬54萬元、生全羊36萬元、鞭炮5萬元、紙紮品及水燈65萬元等。

花蓮縣政府民政處所提出的「宗教禮俗預算案」項目分別為：路祭1800萬元、祭天祈福及遶境331萬元、各寺廟祈福參拜活動470萬元、歡樂耶誕城1030萬元，總共3631萬元。另補助各宗教寺廟團體淨化人心2051.7萬元、補助各宗教祭天祈福活動638萬元、補助各寺廟辦理遶境法會700萬元，總共3389.7萬元。兩筆加起來共7020.7萬元。

花蓮議會觀察聯盟指出，此預算案二讀通過後，社會輿論開始熱烈討論，聯盟正努力剪輯3日議會討論的精彩片段，將陸續放上粉專，相信愈多人關心花蓮公共事務，才有可能提升縣府施政品質及議會監督、把關品質。

花蓮 法會 遶境

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