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花東漫慢遊藝博會 花蓮文創園區展出

中央社 / 花蓮縣3日電

國立台東生活美學館辦理「花東漫慢遊」藝文振興經濟博覽會，今天起在花蓮文創園區登場，邀集花東在地23個社區及特色品牌齊聚，活動3天還有主題論壇、工作坊及藝文演出活動。

藝文振興經濟博覽會由文化部指導，今天辦理開幕活動，文化部文化資源司專門委員連丁幼接受媒體採訪時表示，希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，集合在地文化特色，透過博覽會擴大行銷，思考如何能透過觀光或深度旅遊，讓更多人體驗跟欣賞。

連丁幼說，藝文振興經濟博覽會由全台4個生活美學館接力舉辦，在各自轄區辦理，花東場是第2場次。

台東生活美學館長江愚表示，希望透過花東生活圈概念，開啟東部社區營造的議題，並結合地方文化館及博物館資源，導入觀光旅遊行銷方案，增加文化觀光創意思考元素，創造獨具東台灣魅力的藝文經濟。

花東漫慢遊藝文振興經濟博覽會今天起在花蓮文創園區第11棟舉辦，活動期間每日發送限量80份集章護照，可體驗參展單位闖關活動，集滿6點可獲現場折價券100元，消費滿新台幣200元可獲抽獎資格，活動詳情可至「2021花東漫慢遊」官方粉絲團查詢。

文創 台東

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