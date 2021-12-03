林姿妙小露廚藝煮肉羹 邀吃宜蘭豬掛保證「沒萊劑」
宜蘭縣政府攜手宜蘭縣養豬協會，今天舉辦「豬事皆宜」呷好豬生活運動，以宜蘭肉羹為主題，行銷宜蘭好品質豬肉，縣長林姿妙現場小露一手，與在地美食專家陳韻如一同煮出宜蘭味肉羹。她說，宜蘭肉羹以豬後腿肉製作，吃起來口感佳，更強調「宜蘭豬肉不會有萊克多巴胺」，歡迎大家放心來吃宜蘭豬肉，讓吃宜蘭好豬成為全民生活運動。
宜蘭天氣濕冷，早期務農人家或工人忙完後，總會來碗濃稠肉羹，因其湯體不易失溫，還可驅除寒氣、帶有飽足感，肉羹因此成為宜蘭隨處可見的代表性美食之一。宜蘭肉羹最大特色是使用不加魚漿的整塊肉條，有些溫體手切後腿肉會醃入蒜味，打上薄粉燙熟後入羹，呈現出豬肉的鮮甜原味。
「台灣養豬戶目前沒有使用萊克多巴胺，政府也不允許」，宜蘭縣養豬協會理事長賴天立表示，未來一旦開放萊豬進口，勢必會衝擊台灣養豬戶，「能不進口就不進口。」中華民國養豬協會理事長楊杰說，「站在所有消費者立場，不希望有健康疑慮的產品進到國內。」
「豬事皆宜」系列活動首波《一碗好肉羹》日前開跑，超過2500名網友推薦，票選出十大必訪宜蘭肉羹。《肉羹隊長》選拔12月19日在冬山火車站前登場，縣府徵求愛吃宜蘭肉羹的100位肉羹達人來挑戰，採快問快答淘汰制，題庫來自《一碗好肉羹》票選出的店家及豬肉小常識，網路報名即日起至12月14日下午6點。
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