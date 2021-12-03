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花蓮客運轉運站將完工 預計2022年3月試營運

中央社 / 花蓮縣3日電

因應蘇花改通車，花蓮縣政府新建客運先期轉運站，整合國道客運、市區公車。建設處副處長張志豪今天指出，目標年底完工後，還需進行驗收及委外招標等程序，預計明年3月試營運。

蘇花改2020年1月全線通車，共有3家國道客運往返花蓮、台北，但花蓮轉運站趕不及設站，北花線乘客上下車地點分散，引起不少民怨。花蓮縣政府爭取中央經費，獲核定新台幣7000萬元，在花蓮火車站旁新建先期轉運站，2020年5月舉辦開工動土典禮。

張志豪今天接受媒體聯訪指出，工程接近尾聲，主體結構已經完成，目前進行標線、內部設施細項施工，後續還要進行驗收、營運廠商招標。

張志豪說，招標完成後，還需測試動線，並跟各客運業者協調工期，春節前通車有點難度，目標2022年3月試營運。

張志豪指出，花蓮先期轉運站為一層樓建築，設置13個月台，包含國道客運及市區公車，共整合9家客運業者進駐，設有購票亭、廁所及商家。

最近接連傳出客運業者停駛消息，張志豪指出，目前花蓮客運路線不受外縣市客運關閉潮影響，進駐業者皆無營運問題，若有提出會協助調整路線，保障旅客搭乘權益。

花蓮 國道客運 公車

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