花蓮先期轉運站將完工 9客運進駐拚明年3月試營運

花蓮縣府獲中央核定7000萬元，在花蓮火車站前新建先期轉運站，目前已進入收尾階段，年底完工後還需經過驗收、營運籌備等階段，預計明年3月啟用。縣府建設處表示，將整合9家國道、市區客運業者進駐，提供長短途客運及旅客轉乘服務。

蘇花改早在去年初就全線通車，但因先期轉運站招標不順利等因素，直到去年5月才舉辦開工動土典禮，趕不及無縫接軌。縣府建設處表示，先期轉運站位於火車站前的國聯一路口，主體建物已完成，正辦理主站體室內裝修及水電工程，預計這個月底完工，待驗收點交後，即可進行營運籌備作業。

建設處副處長張志豪表示，轉運站為一層樓建物，共建置13個月台，整合國道、公路及市區客運，將有花蓮客運、太魯閣、華聯、鼎東、首都、台北客運、統聯、噶瑪蘭及國光等9家業者進駐，目前花蓮往南港、板橋兩條國道客運路線，301、303、304、305、307、308、310共7條市區客運路線其16公路客運、鼎東客運及宜蘭市區客運各1條路線，都可在此搭乘。

張志豪說，先期轉運站將有購票亭、廁所及賣店等設施，完工後將進行驗收，接著還必須與各家客運業者測試相關動線，需要一點時間，目標是明年3月試營運；雖然無法趕在農曆春節旅運高峰啟用，但他強調，春節期間客運業者有增開班次或其他需求，都會協調，絕對不會有問題。