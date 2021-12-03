台東消費登錄抽獎 女子擁900組序號抱回4大獎

台東縣政府舉辦台東消費可參加抽獎活動，因「安心即時上工計畫」分配在縣上班的彭女不僅抽中10萬元加碼獎，還抽到電動機車、禮券共4項大獎，讓許多網友驚呼「太神奇」。

台東縣政府「2021愛購台東消費季」活動，只要在台東購物將發票上傳登錄就能參加抽獎，1日下午在縣府1樓大廳首次現場直播抽獎，由縣長饒慶鈴主持。

當所有獎項抽完時，饒慶鈴加碼新台幣10萬元現金獎，抽出序號後，現場撥打序號對應電話，結果在一旁觀看抽獎的彭姓女子，現場驚呼聲頻頻。負責縣府大門口測量體溫的彭女直說「太驚訝了」；更神奇的還在後面，在公布中獎名單，彭女陸續抽中GogoroVIVA Lite、農會禮金5萬元，以及愛購台東線上購物1萬元禮金，總價值超過20萬元。

網友紛紛驚呼「太神奇」、「太誇張一個人中四個大獎」、「連中四大獎？那已經不是被雷打到的機率問題」，連相關活動的臉書小編都說「覺得得獎人運氣非常好，好到連編劇都不敢這麼寫的程度，但這也是抽獎的魅力所在呀」。

記者電訪2名數學老師均說，要了解實際的操作內容才能算出機率，「機率真的是很小很小」、「也有可能軟體出現問題」。

主辦單位縣府財政及經濟發展處產業發展科長黃筱芬接受中央社記者訪問表示，抽獎方式採6個球組號，數字球放入轉輪箱內滾動，就會滾出1個數字，也就是一組抽獎的排列序號，過程全都現場直播公開進行，現場還有監督人員，從彩球、轉輪等抽獎機具都經過驗證，絕對公平、公正，絕對無法作弊，只能說中獎人運氣太好。

黃筱芬說，發票登錄累積500元就會有1個序號，單筆最高也只有600組序號，彭女一次拿下4大獎，她登錄的消費金額大概新台幣45萬元，得到900多個抽獎序號，此次活動總共有12萬個序號。

彭女今天如常在上午11時前往縣府。她說，蒐集許多親友發票，尤其是許多長輩不會登錄，因此都交給她登錄「勤勞就會中獎」。