基隆老舊水管有如鐘乳石 近3年9億汰換誓言擺脫漏水王

基隆市議會今天上午到自來水公司市政考察，水公司針對漏水率、水質及高地供水改善計畫專案說明，水公司第一區管理處長李慶興說「我們要盡快擺脫基隆漏水王封號」，漏水率由101年的32.3%，到今年10月已降至23.1%，過去每年投入2億元改善，近3年加碼9億元，今年可達目前22.96%，以提高水資源使用。

議長蔡旺璉說，基隆腹地範圍小，很多民眾關心會不會缺水，水源是民生重要的元素，今天特別來關心供水的狀況，因為有很多民眾關心水源供應是否穩定，會不會缺水，漏水改善的狀況。

第一區管理處長李慶興表示，大家都說基隆不缺水，但今年夏天仍度過緊張時刻，西部縣市乾旱時，新山水庫水位降至80米，蓄水量低於700萬噸，低於水庫操作的規限，觀察天候會有颱風和帶來雨量，沒有向北水買水，因低於700萬噸要啟動向鄰近自來水事業處買水，還好度過難關。

李慶興說，基隆都新開發較早，路幅狹小巷弄多，又多丘陵地形，水壓變化，管線老舊才導致漏水率高，這點修好了，另外的點又漏，因此必須進行整體管線汰舊換新才能徹底改善。疫情期間把基隆廟口夜市4、50年老舊管線拆下時，赫然發現有如「鐘乳石」，十分的誇張，漏水嚴重。

李慶興指出，目前透過大數據分析找出老舊管線分布、漏水點、塑膠管線分布，並由美、日總顧回團隊專業規畫的專案管理，進行委託專業設計、監造，配合市府示範道路期程與管線整合。並改用優良管種，用戶外線採不鏽鋼波狀管及可用40年的延性石壯鑄鐵管。