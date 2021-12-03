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十大傑出青年魏瑞廷協助 7噸鳳梨釋迦外銷東南亞

中央社 / 台東縣3日電

當選今年十大傑出青年的台東青農魏瑞廷，不僅將自家的米賣到美國、杜拜，也幫台東果農把近7公噸的鳳梨釋迦賣到東南亞，他說，「我是農民，我懂農民的辛苦」。

中國9月宣布暫停台灣釋迦輸入，農委會、台東縣政府、立委劉櫂豪紛紛出手幫忙台東鳳梨釋迦找銷售市場。剛獲十大傑出青年「農漁環保類組」的池上青農、林務局台東林管處技正魏瑞廷，最近利用自己過去外銷白米建立的人脈，幫果農賣出1000箱鳳梨釋迦到東南亞。

魏瑞廷接受媒體訪問時表示，台東超過9成的鳳梨釋迦銷往中國，現在無法輸入，對農民造成很大衝擊，自己是農家子弟更不能置身事外，因此在上個月初就積極為鳳梨釋迦找尋通路，終於在他新南向的銷售人脈中找到願意下單的買家。

他說，「我是農民，我懂農民的辛苦，只是盡微薄之力」，買家支持自己對地方付出的理念，直接下訂1000箱，約近7公噸的百萬元訂單；出貨的陳姓釋迦農露出許久不見的笑容，因應客戶要求必須空運新鮮直送，昨天凌晨已包裝好空運送往東南亞。

陳姓釋迦農接受媒體訪問時說，台東鳳梨釋迦過去在外銷市場頗受消費者喜愛，但市場大部分仍集中在中國大陸，幸好這次有魏瑞廷的協助，讓採收的鳳梨釋迦能銷售到東南亞。

魏瑞廷靠著自己努力結合區塊鏈的生產履歷，並配合科技管理，讓自己栽種的白米銷售到香港、杜拜、美國等市場。

釋迦 台東 鳳梨

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