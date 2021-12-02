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基隆智慧物聯創新成果展 成功促成在地產業投資1.6億元

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆智慧物聯創新成果展，成功促成在地產業投資1.6億元。圖／基隆市政府提供
基隆智慧物聯創新成果展，成功促成在地產業投資1.6億元。圖／基隆市政府提供

基隆市政府於今天舉行「基隆市智慧物聯產業推動與鼓勵創新研發成果發表暨商機媒合會」，現場展示12項極具商機潛力的創新技術、產品及服務，現場同時進行商機媒合，吸引超過40位潛在合作廠商代表參與交流。基隆市政府積極推動智慧物聯網創新產業發展，3年來鼓勵在地青年及業者投入創業創新總研發經費4357萬元，成功促成基隆在地產業投資1.6億元以上。

現場展示12項極具商機潛力的創新技術、產品及服務，包括大金剛手工具、台敭耐力機電、和平島皇帝殿、矽谷能源、雨創整合行銷、南京資訊、翊登光電、森田生技、碩品創研、德臆居家、鴻藻生技展示研發成果，以及工研院帶來海洋資源AI智能監測技術及應用服務，現場同時進行商機媒合，吸引超過40位潛在合作廠商代表參與交流。

市府產業發展處長黃健峰說，在產業升級轉型服務方面，由產發處與工研院籌組的「基隆市產業發展服務小組」免費提供產業諮詢輔導服務，針對基隆在地廠商提供經營管理、人力資源、技術引進、技術授權、研發補助、獎項申請、國際行銷、商機媒合、優惠融資、投資募資等十項服務。今年度服務申請件數達40家次、服務次數達300次以上，促成在地產業投資7000萬元以上。

尤其在拓展國際商機部分，鼓勵並輔導德侑科技等5家業者參與「中小企業國際商機拓展媒合會」及「印尼台灣形象展」，促成業者與日本樂天集團、印尼企業進行21場一對一的商機媒合洽談，協助尋求日本市場與印尼市場的代理商或通路業者，將基隆廠商優質的產品順利拓銷國際市場。

在鼓勵創新研發方面，基隆市地方型SBIR今年補助耀集食品、矽谷能源、德臆公司等12家業者共512萬元，帶動業者再投入1268萬元以上的自主研發投資。

今年工研院也在大武崙及望海巷漁港進行海洋環境水質、油汙、垃圾AI智能監測應用服務場域驗證；也在海科館進行了國內首創的開放海域水下4K即時影音直播與環境監測應用場域驗證。

基隆智慧物聯創新成果展，成功促成在地產業投資1.6億元。圖／基隆市政府提供
基隆智慧物聯創新成果展，成功促成在地產業投資1.6億元。圖／基隆市政府提供
基隆智慧物聯創新成果展，成功促成在地產業投資1.6億元。圖／基隆市政府提供
基隆智慧物聯創新成果展，成功促成在地產業投資1.6億元。圖／基隆市政府提供

基隆 印尼 矽谷

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