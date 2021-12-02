基隆中正公園堆大批樹枝廢棄物成垃圾場 市府限期改善

基隆市中正公園十八羅漢洞旁空地，近日有民眾發現，遭人堆置大批行道樹修剪後的殘枝、樹幹，民眾有樣學樣，也跟著亂丟家用垃圾、雨遮等，有如一處垃圾場，市議員呂美玲、陳宜今天前往會勘，原來是承包修剪行道樹的廠商堆置，市府要求立即清除改善。

民眾反映，中正公園往十八羅漢洞的停車場、機車練習場地是否被占用？有大量修剪樹枝、樹幹，還有家戶垃圾、廢棄物，看得到的有棄土、電子廢棄物、建築廢棄物、廚餘、一般垃圾、廢棄廣告看板、廢棄採光罩、電桿等，還停有大型車輛、機具。

市議員陳宜、呂美玲接獲民眾反映今天前往會勘，議員說，廠商將樹枝暫置後，大家都以為可以亂倒，有樣學樣，越堆越多，要求相關單位要趕快清除，否則總孳生蚊蠅，近日又常下雨，泥土漫流造成髒亂、泥流，廢棄物有電子用品等，疑有人也來不法濫倒。