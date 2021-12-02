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影／縮時帶你看基隆市政府薑餅屋 手寫明信片傳遞祝福

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府設薑餅屋，手寫明信片傳遞祝福。圖／基隆市政府提供
基隆市政府設薑餅屋，手寫明信片傳遞祝福。圖／基隆市政府提供

每逢耶誕節、農曆年節，基隆市政府都會精心布置大廳，承襲去年農曆年節１:１比例紅磚屋、柑仔店的設計概念，今年打造「耶誕打卡點」升級版薑餅屋，還有3款限量手繪明信片，市長林右昌也親自寫下祝福，並邀請民眾一起來寄送幸福。

林右昌表示，現在大家越來越少提筆寫信，但是手寫的溫度是鍵盤跟螢幕無法取代的，他特別在明信片上寫下對2300萬台灣人民的祝福，希望「疫情遠離」，新的一年「福虎生豐」，也歡迎民眾來到市政府拍照打卡，留下紀念。

今年的耶誕裝置，市府運用「圓型環狀」的設計理念，將吸睛感十足的「升級版」薑餅屋放置市府大廳，有華麗聖誕樹、童趣十足的聖誕老人、麋鹿、雪橇，還有古錐雪人飄雪路燈，另外也打造零距離感受北國冬天不可錯過的純白浪漫仿雪景氛圍 ，讓大家免出國就能體驗在銀白耶誕氛圍中，一起同歡、一同感受浪漫又幸福的耶誕節。

綜合發展處長林昆鋒指出，疫情期間，人與人情感間產生疏離連結感，線上的活動多了，實體的接觸少了，此次設計不僅僅有最吸晴「升級版」薑餅屋外，庶務科同仁也發揮巧思，讓設計溫度感上升，設計了3款基隆手繪明信片，於「傳遞幸福-手寫看見溫渡」活動期間內，自拍網美照打卡上傳，標記2位好友，並寫下祝福的話，即可於1樓服務台免費兌換。

市府歡迎大家帶著大朋友、小朋友來現場拍拍照，感受溫馨聖誕氛圍，同時也希望能藉由「手寫看見溫度」活動，讓大家透過手寫方式，寫下對朋友、家人愛與祝福的文字，於活動期間投入傳遞郵筒內，藉由明信片傳遞，凝結時間與情感，市府會將您的每份真心與祝福，免費幫您寄到對方手中。

基隆市政府設薑餅屋，手寫明信片傳遞祝福。圖／基隆市政府提供
基隆市政府設薑餅屋，手寫明信片傳遞祝福。圖／基隆市政府提供
基隆市政府設薑餅屋，手寫明信片傳遞祝福。記者游明煌／攝影
基隆市政府設薑餅屋，手寫明信片傳遞祝福。記者游明煌／攝影
基隆市政府設薑餅屋，手寫明信片傳遞祝福。圖／基隆市政府提供
基隆市政府設薑餅屋，手寫明信片傳遞祝福。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌 耶誕節

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