疫情悶壞了 宜蘭縣補助學校舉辦校外教學開心遊蘭陽

之前因疫情取消校外教學，把孩子們悶壞了，宜蘭縣政府編列預算補助國中小學舉辦校外教學，帶學生到觀光工廠、休閒農場、博物館等地參觀體驗及實作DIY，不但帶動旅遊產業，也營造生動活潑的實體教學，寓教於樂。

這項「樂遊蘭陽學習趣」校外教學由縣政府編列564萬元經費，追加預算送經縣議會審查通過，每團出遊學生上限40人，補助交通費及景點門票，參訪景點包括觀光工廠、休閒農場、公私博物館、軍事遺址、眷村文化場館、環境教育場域等，數量多寡由各校自行安排。

今天有頭城國小師生安排到壯圍鄉旺山休閒農場校外教學，縣長林姿妙及教育處長王泓翔等人也到場參與。學生們看到千奇百怪、不同造型的南瓜，好奇張大雙眼問東問西，而且還親手製作南瓜捲餅及多肉植物小盆栽。縣長林姿妙陪著孩子動手DIY，希望能夠在做中學，透過有趣製作過程獲取知識。

旺山休閒農場負責人林智凱說明蜜蜂如何授粉，該農場過去缺少蜜蜂授粉，瓜果長得不漂亮，後來在園區飼養蜜蜂幫忙，才提升瓜果的品質產量；今年受到疫情影響，農場暫停長達2個月，最近終於再營運，非常感謝縣政府補助學校帶領學生進行校外教學，為休閒農場帶來生機與商機。