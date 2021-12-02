宜蘭五結鄉發千元幼童學習券 彌補疫情造成落差

宜蘭縣五結鄉公所今天表示，4日起發放學習券（禮券1000元）給幼童家長，希望可添購書本等，彌補今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的幼兒學習落差。

五結鄉公所發布新聞稿指出，今年曾因COVID-19疫情影響，幼兒園等停課，一度造成學齡前幼兒學習中斷，許多家長要照顧小孩又要兼顧工作，蠟燭兩頭燒。

五結鄉公所表示，為彌補幼童學習落差，鄉公所特別編列預算，針對全鄉2000多名符合資格的幼童發放「學齡前幼兒『疫』起守護學習券」（聯合勸募愛心禮券100元10張）。

五結鄉公所指出，凡是民國104年9月1日以後、民國110年7月26日前出生的學齡前幼童都可由家長領取。領取日期與方式分2階段，第1階段為12月4、5日，領取地點在各村指定處；第2階段為12月10日至月底，家長可在平日上班時間，前往鄉公所領取。

五結鄉長沈德茂表示，希望家長可透過「學齡前幼兒『疫』起守護學習券」，購買幼童課外讀物或物品，減輕經濟負擔。