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寶佳捐助宜蘭縣救護車配備心電圖機 搶救心肌梗塞利器

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
心電圖機配合定心布，縣消防局救護人員在30秒內就能得知倒地者是否為心肌梗塞，馬上通知醫院準備接手救病人。記者戴永華／攝影
心電圖機配合定心布，縣消防局救護人員在30秒內就能得知倒地者是否為心肌梗塞，馬上通知醫院準備接手救病人。記者戴永華／攝影

搶救心肌梗塞病人分秒必爭，宜蘭縣消防局目前有22輛救護車，部分救護車尚未備配即時心電圖機，寶佳公益慈善基金會今天捐贈宜蘭縣15台即時心電圖機，增添急救利器，填補第一線心肌梗塞急救設施的最後一塊拼圖。

除了財團法人寶佳公益慈善基金會捐了15台、總金額450萬元的即時心電圖機以外，高雄榮民總醫院黃偉春醫師也捐贈「定心布」等檢查輔助裝置30組，定心布直接貼在心臟附近，透過即時心電圖機在30秒內就能完成檢查，確定是否為心肌梗塞；檢查發現若為心肌梗塞，心電圖機會同步傳到醫院的LINE群組，由醫師評估並通知醫護人員準備搶時間救人。

今天捐贈儀式由基金會董事長賴進祥代表捐給縣長林姿妙收下，林姿妙表示，搶救心肌梗塞病人，分秒必爭，如果在意外發生搶救現場就能得知患者是急性心肌梗塞，通知醫院做好進行心導管手術的準備工作，對於搶救病人有很大幫助，也可減少心臟肌肉細胞因缺氧而受損的傷害及後遺症，非常感謝基金會及黃醫師的善行義舉。

縣消防局長徐松奕表示，縣府針對心肌梗塞患者救護勤務，不斷研討提升到院前處置搶救，因此參考美國、日本等先進國家，民國104起就在開始在救護車配置心電圖系統，當時更是北台灣領先設立到院前心電圖系統的縣市，財團法人寶佳公益慈善基金會最近得知縣內尚缺15台，慷慨捐助，為心肌梗塞患者增添新利器，每輛救護車都有心電圖機急救設備全數到位。

目前配合的緊急醫療責任醫院有羅東聖母醫院、羅東博愛醫院、國立陽明大學附設醫院等醫院，各分隊的救護人員根據不同的狀況即時將心電圖機分析結果與醫院聯繫，直接把病人送往最適當的醫院，縮短搶救時間，提高存活率。

財團法人寶佳公益慈善基金會捐助15台、450萬元即時心電圖機，今後縣消防局的每輛救護車都有這套設備，搶救病人增添新利器。 記者戴永華／攝影
財團法人寶佳公益慈善基金會捐助15台、450萬元即時心電圖機，今後縣消防局的每輛救護車都有這套設備，搶救病人增添新利器。 記者戴永華／攝影
心電圖機配合定心布，縣消防局救護人員在30秒內就能得知倒地者是否為心肌梗塞，馬上通知醫院準備接手救病人。記者戴永華／攝影
心電圖機配合定心布，縣消防局救護人員在30秒內就能得知倒地者是否為心肌梗塞，馬上通知醫院準備接手救病人。記者戴永華／攝影

心肌梗塞 救護車 患者

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