寶佳捐助宜蘭縣救護車配備心電圖機 搶救心肌梗塞利器

搶救心肌梗塞病人分秒必爭，宜蘭縣消防局目前有22輛救護車，部分救護車尚未備配即時心電圖機，寶佳公益慈善基金會今天捐贈宜蘭縣15台即時心電圖機，增添急救利器，填補第一線心肌梗塞急救設施的最後一塊拼圖。

除了財團法人寶佳公益慈善基金會捐了15台、總金額450萬元的即時心電圖機以外，高雄榮民總醫院黃偉春醫師也捐贈「定心布」等檢查輔助裝置30組，定心布直接貼在心臟附近，透過即時心電圖機在30秒內就能完成檢查，確定是否為心肌梗塞；檢查發現若為心肌梗塞，心電圖機會同步傳到醫院的LINE群組，由醫師評估並通知醫護人員準備搶時間救人。

今天捐贈儀式由基金會董事長賴進祥代表捐給縣長林姿妙收下，林姿妙表示，搶救心肌梗塞病人，分秒必爭，如果在意外發生搶救現場就能得知患者是急性心肌梗塞，通知醫院做好進行心導管手術的準備工作，對於搶救病人有很大幫助，也可減少心臟肌肉細胞因缺氧而受損的傷害及後遺症，非常感謝基金會及黃醫師的善行義舉。

縣消防局長徐松奕表示，縣府針對心肌梗塞患者救護勤務，不斷研討提升到院前處置搶救，因此參考美國、日本等先進國家，民國104起就在開始在救護車配置心電圖系統，當時更是北台灣領先設立到院前心電圖系統的縣市，財團法人寶佳公益慈善基金會最近得知縣內尚缺15台，慷慨捐助，為心肌梗塞患者增添新利器，每輛救護車都有心電圖機急救設備全數到位。