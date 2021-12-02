三星驚見超大黑腹虎頭蜂巢 50箱蜜蜂慘成大餐

宜蘭縣三星鄉蜂農陳文琦今年榮獲「2021年全國國產荔枝蜂蜜品質評鑑」特等獎，卻傳出用心照料的蜜蜂慘遭「黑腹虎頭蜂」攻擊，50箱蜜蜂慘成大餐被吃掉，以目前蜂箱價值3000元計算，已經損失15萬元。為避免悲劇再次發生，他通報縣府農業處，找來專業捕蜂達人，11月30日花了一番功夫，才將直徑約50公分摘除。

養蜂多年的陳文琦自設品牌「大禾蜜工坊」，目前蜂箱規模約120箱。他說，養蜂場的30箱蜜蜂在7月時被黑腹虎頭蜂吃掉，當時想說9月底蜜蜂繁殖季還沒到，便未處理黑腹虎頭蜂的蜂巢，結果10月又發現20箱蜜蜂吃掉，因此決定要杜絕後患，並通報農業處。

宜蘭縣議員陳文昌、三星鄉民代表陳世玉得知消息，與農業處長康立和等人11月30日到場會勘。陳文昌提到，黑腹虎頭蜂是虎頭蜂裡最毒，當天專業的捕蜂達人以攀岩方式爬到約20米高的樹頂，還遇到蜜蜂傾巢而出攻擊，過程相當驚險，幸好最後順利摘除蜂的蜂窩。

陳文琦說，「養蜜蜂就像自己的小孩子，牠被欺負了，當然要排除」，自己甚至為了抓黑腹虎頭蜂，頭皮和後背慘遭螫傷。以一箱蜂箱3000元來算，被吃掉的50箱，損失金額為15萬元，他提到，若是發生在明年，蜜蜂加上採蜜的價格，一箱蜂箱至少8000元起跳，損失恐怕不堪設想。