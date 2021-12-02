基隆醫院6公尺耶誕樹點燈 贈送愛心福袋關懷弱勢族群

衛生福利部基隆醫院在第一中庭布置6公尺高的耶誕樹，今天舉辦點燈儀式，希望藉由「溫馨送暖聖誕節」系列活動，讓前來就醫的民眾與住民感受佳節氣氛；醫院並會在固定時段播放耶誕樂曲，帶來歡樂、喜悅的氛圍。

今天的正式點燈前，由基隆活泉神召會牧師徐淑芬帶領參與民眾一同禱告，相信神會保守看顧辛苦的醫護人員，並安慰各國各地的子民。

基隆醫院院長林慶豐在耶誕節來臨前，準備愛心福袋贈送給人安基金會基隆平安站，百秀製帽公司和維康醫療用品也一同參與送暖活動。愛心福袋內容包括毛線帽1頂、暖暖包10個、營養點心1罐、保久乳1罐、各式乾糧3包及環保袋1個。