花蓮推天文旅遊 20名學員通過3星解說員認證
東部夜晚光害少，適合賞星活動，花蓮縣政府培訓「花現天文解說員」，歷經四季培訓課程，今年共有20名學員通過3星級解說員認證，投入天文旅遊解說，未來還可繼續進修「加星」。
花蓮縣政府與花蓮縣天文協會合作，2020年起開辦天文解說員培訓課程，訂定花現天文解說員認證考核辦法，分為1星到5星，3星以上解說員，花蓮縣天文協會將頒發證書，可投入天文活動解說。
花蓮縣天文協會理事長陳冠榮今天告訴中央社記者，天文解說員須參加縣府主辦的春、夏、秋、冬四季天文課程，並通過研習考試，取得認證資格後，才可報考解說員考試，通過筆試、口試後成為解說員。
陳冠榮說，經過長時間培訓、練習，學員都有明顯進步，累積一定程度天文知識，能夠辨識星座及分享神話故事，第2梯次考照有8名學員是大農大富平地森林園區生態解說員，未來將與林務局花蓮林管處合作，辦理賞螢火蟲結合賞星活動。
陳冠榮指出，今年共開辦2梯次認證考試，考官包括台北市天文協會理事長劉志安，共累積20人通過3星解說員認證，明年將增加辦理4星解說員認證，課程及認證可至「流星花蓮-山海星光」官網查詢。
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