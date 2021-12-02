花蓮搶攻跨年元旦觀光市場 住宿抽百萬轎車

不到1個月就是跨年夜及元旦，許多人規畫出遊。花蓮縣政府看中觀光商機，不但推出泡湯、6天6夜跨年演唱會、賞鯨船及專機迎曙光活動，也鼓勵旅行社帶團到花蓮旅遊，只要帶團30人以上、住宿1晚，就有1萬元獎勵金，總送客數冠軍的旅行社，額外獲得10萬元，而遊客能抽百萬轎車等好禮。

隨著疫情趨緩，國旅市場回溫，每個周末住房率平均有8成，花蓮各項活動也開跑，重頭戲包括12月26日起到31日的演唱會，元旦則有日出賞鯨船及專機，迎接新的一年。

縣府觀光處長張志翔表示，景點有人潮回流的跡象，正是旅行業者搶攻國旅冬季市場最佳進場時機，今年推出獎勵計畫，旅行業者只要帶團30人以上，在花蓮住宿1晚並前往活動指定景點，即可申請獎勵金1萬元，住宿2晚再獎勵5千元，總送客數第一名的旅行社，加碼10萬元獎勵金。

至於民眾到花蓮旅遊，只需在花蓮合法旅宿業住宿、前往任一指定景點，或活動再到官網登錄相關資料，即能抽「百萬賓士」及2千元花蓮好Q購物金，獎項共有500組。遊客到花蓮特約商圈店家、東大門夜市攤商及流動夜市消費滿200元，即可抽手機、筆電、平板等，以及花蓮好Q購物金。

至於休閒住宿部分，花蓮兩大溫泉區「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」各有特色，無論是大眾池或湯屋泡湯或溫泉旅館，都適合排進冬季行程。