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台東縣府結合自然與人文學會推動綠島環教

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府與縣自然與人文學會合作，推動綠島低碳永續旅遊，提高民眾的環保意識。圖/台東縣環保局提供
台東縣政府與縣自然與人文學會合作，推動綠島低碳永續旅遊，提高民眾的環保意識。圖/台東縣環保局提供

為減緩綠島生態耗損，台東縣政府與縣自然與人文學會合作，推動低碳永續旅遊，在不損及經濟利益為前提，積極參與環境行動，提高民眾的環保意識，也為當地注入永續的新活力。

縣府表示，為減輕綠島垃圾處理的壓力，環保局近年來積極在當地實施飲用水共享平台、一次性飲料杯減量計畫，聯合公務機關、旅宿業者共計46處場所試行奉茶，提供遊客免費飲用水，在地商家則推出自備飲料杯的優惠折扣，雙管齊下，使離島垃圾減量已有顯著成效。

縣自然與人文學會以行動支持，昨號召遊客一同來響應離島多背一公斤的淨島計畫，以利減少島內垃圾，同時因地制宜協助區域進行環境改善，以友善海洋、土地的旅遊方式，帶領遊客參與護蟹行動、清理寄居蟹蟹殼，延續島嶼豐富的自然資源。

縣自然與人文學會學會表示，組織成員除了有土生土長的綠島青年，更匯集來自全臺各領域的翹楚，志工也從草創時期的20位累積至85位，加上居民與在地業者的支持與配合，讓環境衝擊最小化，成功推動健全產業、多元生態、豐富人文的永續發展平衡。

台東縣政府與縣自然與人文學會合作，推動綠島低碳永續旅遊，提高民眾的環保意識。圖/台東縣環保局提供
台東縣政府與縣自然與人文學會合作，推動綠島低碳永續旅遊，提高民眾的環保意識。圖/台東縣環保局提供

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