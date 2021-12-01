日本火山浮石現蹤東部 評估尚未影響生態

日本小笠原群島海底火山今年8月噴發，海巡署發現，到昨天為止，火山浮石已漂至屏東、台東、綠島和蘭嶼等16處岸際及港區，目前尚未影響生態，但提醒進出船舶注意航行安全。

海洋委員會今天發布新聞稿表示，為掌握日本火山浮石漂流動態，海洋委員會國家海洋研究院依洋流數值模擬，推估火山浮石噴發後，將陸續於10月中旬接近沖繩本島、11月中下旬接近菲律賓北部島嶼及台東沿岸等地。

海委會表示，國家海洋研究院、國立成功大學及美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家合作透過Sentinel 1雷達衛星資料於11月20日發現台灣東部海域有疑似浮石群蹤跡。

海巡署東部及南部分署從11月29日至11月30日下午4時30分，共在屏東興海至旭海、台東塔瓦溪北岸、綠島及蘭嶼等16處岸際及港區發現火山浮石。

海委會表示，浮石漂流情況與預估相符，目前浮石已隨著洋流漂流到屏東及台東等岸際，海委會海洋保育署已與海巡署運用無人機空拍岸際，以了解浮石漂浮情形，並派員就近巡查，目前尚未影響生態。

海委會表示，將持續監控並規劃採水檢測，同時也通知港口管理單位應加強監控適時發布航行佈告，並即時提醒進出港船舶注意航行安全，以減緩浮石漂進港內，影響船隻航安。

海委會指出，由於火山浮石噴發數量不明，依推估模擬顯示，仍有大量浮石處於西北太平洋中，部分浮石陸續接近西表島、石垣島，另受冬季季風、海洋中尺度渦流及黑潮帶動，可能陸續接近台灣。

海委會表示，持續監測、透過衛星影像資料監測研判浮石可能位置，以監控火山浮石動態，提早因應處置，避免海岸重要設施、過往船舶與海洋生態受損。