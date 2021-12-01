天冷基隆街友蜷縮蓋紙板 志工送便當暖暖包及棉被

近日天氣變冷，溫度驟降，入夜後冷吱吱，基隆火車站及周遭角落，入夜後蜷縮不少街友。今晚，基隆市天行者慈善協會、基隆永昌扶輪社及基隆南區扶輪社攜手合作，針對街友及弱勢家庭發送愛心便當、暖暖包及棉被，在寒夜可以溫暖一下。

基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬說，他與執行長黃永翔另一個身分都是扶輪社的社友，而扶輪社主要目標就是在社會公益服務，很高興南區扶輪社黃期田醫師、甘清良醫師、林國長董事長、許銘煌總經理及永昌社吳有倫社長、社福主委項彥豪等，一起關心街友及弱勢家庭。

今晚天氣冷吱吱，基隆火車站南站外有不少街友蓋著紙板和薄薄棉被躺著，冷風直吹，他們都躲進沒有風的角落，志工們一個一個發便當，並且發送保暖物資。

永昌扶輪社吳有倫社長及南區扶輪社都表示，很認同天行者慈善協會長期以來，走入基層關心弱勢族群，並且給予妥適的協助，協會如此的善舉與扶輪精神是一樣的，也希望藉由今天的物資發送，能讓街友及弱勢家庭感到社會的溫暖。