日本小笠原火山浮石漂到台東 往來船隻小心安全

日本小笠原群島火山今年8月噴發，推估火山浮石11月下旬接近菲律賓北部島嶼及台東沿岸等地，海洋委員會國家海洋研究院持續進行洋流數值模擬，發現火山浮石目前已隨洋流漂到屏東及台東等岸際，所幸據海洋保育署巡查，尚未影響生態，但海委會提醒進出港船舶要注意航行安全。

海委會表示，日本火山浮石的漂流動態與預估結果相符，也與日本 JAMSTEC 模擬趨勢一致，目前火山浮石已漂至台東岸際，海洋委員會通報漁業署及航港局，提醒進出港船舶注意安全。

海洋委員會攜手國家海洋研究院、國立成功大學及 NASA 科學家，持續關注日本小笠原群島火山漂流情形，透過Sentinel 1雷達衛星資料已在11月20日發現台灣東部海域有疑似浮石群蹤跡。

11月29日起又陸續接獲海巡署通報，屏東興海、旭海及台東綠島等岸際都發現疑似日本火山浮石，至11月30日下午4點30分共發現火山浮石漂流至16處岸際及港區，分布地點包括屏東興海至旭海、台東塔瓦溪北岸、綠島及蘭嶼。運用無人機空拍並派員就近巡查，所幸尚未影響生態。