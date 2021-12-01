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日本小笠原火山浮石漂到台東 往來船隻小心安全

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
日本小笠原群島火山噴發的浮石，隨洋流已漂到台東沿岸，圖／海委會提供
日本小笠原群島火山噴發的浮石，隨洋流已漂到台東沿岸，圖／海委會提供

日本小笠原群島火山今年8月噴發，推估火山浮石11月下旬接近菲律賓北部島嶼及台東沿岸等地，海洋委員會國家海洋研究院持續進行洋流數值模擬，發現火山浮石目前已隨洋流漂到屏東及台東等岸際，所幸據海洋保育署巡查，尚未影響生態，但海委會提醒進出港船舶要注意航行安全。

海委會表示，日本火山浮石的漂流動態與預估結果相符，也與日本 JAMSTEC 模擬趨勢一致，目前火山浮石已漂至台東岸際，海洋委員會通報漁業署及航港局，提醒進出港船舶注意安全。

海洋委員會攜手國家海洋研究院、國立成功大學及 NASA 科學家，持續關注日本小笠原群島火山漂流情形，透過Sentinel 1雷達衛星資料已在11月20日發現台灣東部海域有疑似浮石群蹤跡。

11月29日起又陸續接獲海巡署通報，屏東興海、旭海及台東綠島等岸際都發現疑似日本火山浮石，至11月30日下午4點30分共發現火山浮石漂流至16處岸際及港區，分布地點包括屏東興海至旭海、台東塔瓦溪北岸、綠島及蘭嶼。運用無人機空拍並派員就近巡查，所幸尚未影響生態。

海委會表示，由於火山浮石噴發數量不明，依推估模擬顯示，仍有大量浮石處於西北太平洋中，部分浮石陸續接近西表島、石垣島，另受冬季季風、海洋中尺度渦流及黑潮帶動，可能會陸續接近台灣，海委會暨所屬機關將持續監測。

據衛星11月20日觀察，發現疑似日本小笠原火山噴發的浮石群。圖／海委會提供
據衛星11月20日觀察，發現疑似日本小笠原火山噴發的浮石群。圖／海委會提供
海巡署及海保署持續空拍監測日本火石浮石動態。圖／海委會提供
海巡署及海保署持續空拍監測日本火石浮石動態。圖／海委會提供

日本 台東 屏東

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