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基隆觀光巴士疫後換新裝 4日上路早鳥限量免費

中央社 / 基隆1日電

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停駛的基隆觀光巴士今天以全新面貌亮相，將於4日再度上路，4日和5日每日前20名旅客還可免費搭乘，市府歡迎旅客一同搭觀巴暢遊基隆。

市長林右昌今天在記者會表示，基隆市的觀光巴士亮點之一，就是提供其他城市沒有的隨車導覽人員，基隆市山海城港非常有趣且多樣面貌，觀光景點也比其他城市更加密集，相信來到基隆一定會玩得非常過癮。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，市府邀請基隆藝術家馮昌宏，結合基隆在地意象如色彩屋、潮境公園等為基隆觀光巴士進行車體設計，打造基兒、朵兒2位基隆觀巴形象網紅，透過騎鯨豚之旅悠遊基隆，帶領遊客一同進入夢幻的美好遊程。

曾姿雯說，「基隆觀光巴士」規劃外木山、仙洞巖佛手洞、基隆旅遊服務中心、基港大樓、要塞司令官邸、正濱舊漁會大樓、正濱漁港、和平島公園、碧砂漁港、海科館及廟口夜市11個熱門旅遊景點，串聯沙灣歷史文化園區、長潭里望海巷景觀橋等基隆最新特色景點，用最深度、最熱門的景點走讀專屬基隆的在地故事，讓民眾體驗基隆之美。

市府表示，民眾如欲搭乘，請先上「基隆觀光巴士」網站預約，4日和5日每日前20名早鳥旅客享免費搭乘，其餘20名則享半價新台幣249元優惠，每日限量40名，歡迎旅客一同來基隆搭觀巴，來趟「海派浪漫」的暢遊之旅。

基隆 巴士

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