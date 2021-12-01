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花蓮電子白板示範基地啟用 數位教學培訓添助力

中央社 / 花蓮縣1日電

花蓮縣政府與優派國際簽署合作備忘錄，選定吉安鄉北昌國小為智慧互動電子白板融入教學應用示範據點，除捐贈硬體，也提供數位教學平台，未來也會導入教師培訓及數位研習課程。

東部地區首間智慧互動電子白板融入教學應用培訓基地今天啟用，優派國際董事長朱家良致詞指出，共捐贈5台86吋智慧互動電子白板及協助北昌國小建置培訓基地，更提供myViewBoard數位教學平台無償授權縣內師生使用。

朱家良表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變教學活動，這次合作提供實體、遠距都能執行的數位教學，改善遠距教學低互動的缺點，開創複合式課室型態的高效能教學模式。

朱家良指出，除了完善設備，未來也會不斷更新教學平台內容，在示範基地開設種子教師培訓、研發更多互動式教學模式，目前已辦理6場次教學增能課程，讓老師能學習使用。

花蓮縣長徐榛蔚會中表示，花蓮縣政府成立智慧教育中心，有系統性地編列智慧教育教材、教程，每週提供教師培力課程，全縣國中小師生都有專屬帳號，可至學習平台點選課程學習。

徐榛蔚指出，感謝優派國際看見花蓮的需求，提供師資培力、軟硬體協助，現場或遠距教學同樣重要，若未來疫情再次升溫，師生可無縫接軌，在疫情下轉換教學模式，學習不中斷。

遠距教學 花蓮 疫情

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