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見證花蓮林業史 林田山老舊房舍修復活化動工

中央社 / 花蓮縣1日電

林田山是現今少數機能完善、保存完整的林業聚落，但房舍老舊頹敗，花蓮林管處編列9800萬元進行修復活化，先修復原子炭工廠、冰店、食堂等，工程今天動工，預計2023年4月完工。

林田山是台灣林木伐採利用的第4個林場，前有阿里山、太平山、八仙山，1960年代的伐木高峰期，林田山林場已發展成一處擁有百餘幢房舍的聚落，人口超過2000人，熱鬧繁華，可說是中央山脈東側最閃耀的林業小城。

1980年代後期終止伐木，林田山林場改設為「林田山林業文化園區」，2006年花蓮縣政府文化局依文資法登錄為「聚落建築群」，為全台唯一的林業聚落。

林務局花蓮林區管理處副處長王怡靖接受媒體訪問表示，園區內有日治時期的集木場、日式宿舍群、國小、教堂、辦公廳舍、生活設施與鐵道，見證花蓮林業歷史；走訪園區很難不被充滿歷史記憶的日式建築群吸引，但隨時間流逝，房舍老舊凋零，修復及活化刻不容緩。

為完整保存園區的歷史建物，林管處依行政院2020年11月核定「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫」，分3年逐年編列經費修復林田山核心區房舍；工程分兩期進行，今天開工修復的房舍將於2023年4月完工；後續第2期針對舊月台後方的柑仔店等10幢房舍規劃設計，明年施工，預計2024年12月底完成。

第1期工程編列9800萬元經費，修復原子炭工廠、冰店、食堂與課長宿舍等房舍，其中「原子炭工廠」於1962年由職工福利委員會籌設，將製材過程中產生的木屑加以烘烤、壓縮製成原子炭出售，所得作為員工福利金，後因林業經營轉變於1978年結束，留下空間至今。

花蓮 日式建築

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