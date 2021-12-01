宜蘭生力軍「水箱消防車」報到 蕭煥章主持交車典禮
宜蘭縣政府消防局獲中央補助1輛水箱消防車，今天舉辦交車典禮，由消防署長蕭煥章親自主持，宜蘭縣副縣長林建榮出席代表受贈，生力軍即起加入，汰舊換新以強化救災戰力。另外，蕭煥章8月走馬上任，今天透過「午餐會談」的形式，傾聽宜蘭基層同仁心聲，廣納建言。
內政部消防署「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」今年開始，全額補助宜蘭縣政府消防局559萬元，汰換1輛老舊水箱消防車，新車可容納4噸水量，含水總量為15噸。
宜蘭縣政府消防局目前共有69輛消防車，包含43輛水箱消防車、13輛水庫消防車、7輛化學消防車、5輛雲梯消防車，以及1輛超高壓消防車，救災車輛則有64輛，包含照明車、排煙車、救助器材車、化學災害處理車、消防警備車。
消防署長蕭煥章提到，在中央與地方共同努力下，因應現代化消防、大規模災害救災勤務需求，汰換老舊消防車輛，提升救災戰力，也降低消防車平均車齡，減少機械故障的可能性。
宜蘭縣副縣長林建榮感謝中央的重視、支持，新的水箱消防車加入救災行列，能強化地方消防戰力，期許消防分隊發揮最大效益，提升災害搶救服務品質，守護縣民生命財產安全。
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