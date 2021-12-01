台鐵EMU3000型列車8日試營運 邀台東民眾體驗
台鐵局新購EMU3000型城際列車年底將優先投入東幹線營運，12月8日試營運，民主進步黨籍立委劉櫂豪爭取台東民眾免費試乘，即日起報名。
劉櫂豪服務處今天發布新聞稿表示，台鐵局新購600輛（50列）EMU3000型城際列車從今年7月第1組抵台後，隨即進行試車、驗車程序，並規劃12月底優先投入東線營運。
劉櫂豪服務處指出，劉櫂豪爭取EMU3000型城際列車8日於台東先行試營運，開放台東鄉親體驗新車的服務品質，並將體驗意見納入台鐵營運規劃參考。
劉櫂豪接受中央社記者電話訪問時表示，安全是最首要考量，新車抵台後，他積極關切台鐵局試車、驗車相關程序，並前往台鐵樹林調度場視察新車的試車進度。
他指出，現階段台鐵局已依照規劃期程辦理，他特向交通部長王國材爭取讓台東鄉親能搶先體驗，盼望新車能有效增加運能，提升服務品質。
劉櫂豪服務處表示，8日試營運，當天上午8時50分由台東站發車，上午9時23分抵達池上站；返程台東，當日池上往台東車種都可搭乘，但以搭乘4518車次（上午9時57分）返回台東站優先有座位，其餘以實際空位為主。
劉櫂豪服務處指出，有興趣試乘的台東民眾，即日起至12月6日上午10時前，加入劉櫂豪LINE群組，寫下「我要參加」，以及姓名、手機號碼與保險資料（出生年月日、身分證字號）。
劉櫂豪服務處表示，為尊敬長輩，特於參加民眾中選出5名最年長者並有1名陪同者體驗乘坐商務艙；12月6日下午，將通知報名成功者取票。
劉櫂豪官方LINE ID：@ahao，任何問題歡迎洽詢劉櫂豪立委服務處089-310979，名額有限，額滿為止。
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