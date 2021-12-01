預防子宮頸癌 花蓮國一女生近9成接種HPV疫苗

子宮頸癌為女性10大癌症死因之一，截至目前109學年花蓮縣國一女生已接種公費HPV疫苗（人類乳突病毒）有1114人，涵蓋率88%，尚未接種、且有施打意願者可於明年3月校園場次接種。

花蓮縣衛生局今天發布新聞稿表示，接受公費HPV疫苗可預防7成子宮頸癌發生，自民國107年底規劃公費HPV疫苗接種政策，並於108年前進校園提供國中女生公費HPV疫苗施打。

花蓮縣依循中央政策規劃採自願參加方式接種，鼓勵家長及學生們重視身體健康，接受公費HPV疫苗接種，希望透過HPV疫苗接種、安全性行為及定期子宮頸抹片檢查，降低花蓮縣子宮頸癌的發生率及死亡率。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，子宮頸癌為109年花蓮縣女性癌症死亡原因第9位，醫學研究證實感染人類乳突病毒（Human papillomavirus，HPV）是導致子宮頸癌的主因，中央政策使用的公費二價HPV疫苗，已通過衛生福利部食品藥物管理署核可，能預防最重要的HPV第16型及第18型引起的子宮頸癌，可預防7成子宮頸癌發生，並提供約10年保護力。

花蓮縣衛生局及各鄉鎮市衛生所於各鄉鎮市國中校園，提供國中女生HPV疫苗接種，109學年國一女生預計施打1265人，已接種完整劑次共1114人，接種涵蓋率已達88%，同意接種者達成率達99.8%。

尚未接種公費HPV疫苗的花蓮縣國中女生，只要具有台灣國籍且有國中學籍者，皆可於111年初的HPV疫苗接種意願調查時提出同意施打之意願，學生即可於111年3月的校園場次接種疫苗。