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宜蘭縣第一座 五結鄉鄉史館今揭牌開館

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
五結鄉鄉史館以圖文並茂方式，規劃鄉史、在地藝文空間、教育等主題。記者林佳彣／攝影
五結鄉鄉史館以圖文並茂方式，規劃鄉史、在地藝文空間、教育等主題。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣五結鄉公所徵集老照片、蒐集文史資料，歷經8個月籌備的「五結鄉鄉史館」，是縣內第一個成立鄉史館的鄉鎮，今天舉辦開館揭牌儀式，鄉長沈德茂、鄉代會主席廖啟賢，以及各村長等人共襄盛舉。沈德茂表示，每個人每天都在寫歷史，每個環境也有歷史，鄉史館的成立不只讓鄉親更加認識在地文化脈絡，也能提供遊客深入的旅遊資訊，帶動觀光產業發展。

五結鄉腹地不大，鄉史館就選在五結鄉旅遊中心一樓，圖文並茂述說五結鄉設治前後的地方發展，主題包含開館誌、鄉史、五結鄉大事記、歷屆鄉長及鄉民代表會、辦公廳舍演進，還有在地藝文空間的國立傳統藝術中心、冬山河親水公園、中興文創園區的介紹等，以呈現不同多元面向。

其中，五結鄉的宗教盛事「利澤簡走尪」、「二結王公過火」，為宜蘭縣無形文化資產，鄉史館特別規劃一整面牆，以珍貴老照片呈現在地傳統風俗。12月18日適逢王公生日（農曆11月15日），二結王公廟將舉辦全台最盛大的神轎過火儀式，今年準備1萬2千台斤的木碳，活動當天下午3點半開始過火，祈求新的一年平安順遂。

鄉長沈德茂提到，五結鄉是一間蘊含多元人文、歷史文化的「博物館」，有必要讓生長於此的鄉親認識它，因此決定籌備鄉史館。公所指出，由於五結鄉歷史悠久，資料蒐集不易，所幸在鄉內學校等多方人士的訊息提供，才成就現有的豐富內容。

五結鄉鄉史館以圖文並茂方式，規劃五結鄉大事記、歷屆鄉長及鄉民代表會等主題。記者林佳彣／攝影
五結鄉鄉史館以圖文並茂方式，規劃五結鄉大事記、歷屆鄉長及鄉民代表會等主題。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣五結鄉公所籌備歷經8個月的「五結鄉鄉史館」，今天舉辦開館揭牌儀式。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣五結鄉公所籌備歷經8個月的「五結鄉鄉史館」，今天舉辦開館揭牌儀式。記者林佳彣／攝影
五結鄉鄉史館徵集珍貴老照片，呈現「利澤簡走尪」、「二結王公過火」等在地宗教盛事。記者林佳彣／攝影
五結鄉鄉史館徵集珍貴老照片，呈現「利澤簡走尪」、「二結王公過火」等在地宗教盛事。記者林佳彣／攝影
五結鄉是宜蘭縣內第一個成立鄉史館的鄉鎮，該館地點就設置在五結鄉旅遊中心一樓。記者林佳彣／攝影
五結鄉是宜蘭縣內第一個成立鄉史館的鄉鎮，該館地點就設置在五結鄉旅遊中心一樓。記者林佳彣／攝影

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