快訊

負債22億無法償還！英業達子公司英穩達 聲請宣告破產

越成功越容易被操控？高嘉瑜委員「妳不蠢，妳很勇敢」

宜蘭市幾米觀光巴士有「元宇宙」VR虛擬實境暢遊景點

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市觀光巴士「奇蹟號」與「星空號」除了車內有人偶陪著旅行，乘客還能透過VR眼鏡，體驗線上虛擬實境暢遊景點的樂趣。圖／市公所提供
宜蘭市觀光巴士「奇蹟號」與「星空號」除了車內有人偶陪著旅行，乘客還能透過VR眼鏡，體驗線上虛擬實境暢遊景點的樂趣。圖／市公所提供

宜蘭市觀光巴士「奇蹟號」與「星空號」以繪本大師幾米的人物故事彩繪，車內還有人偶陪著去旅行，可愛度爆表。市公所最近與電腦公司合作在車上安置Wi-Fi熱點，還提供時下最流行VR眼鏡，乘車時可以點選想要去玩的觀光景觀，體驗線上虛擬實境的樂趣，透過不同角度認識宜蘭。

市公所今天說明智慧化升級服務，經濟部近來在各地推廣5G創新服務應用，在宜蘭市部分除了觀光巴士有Wi-Fi上網的熱點以外，在宜蘭臨時轉運站、幸福轉運站、幾米廣場、東門夜市、甲子蘭酒文物館及綠九市場等人潮眾多場所，也增加免費Wi-Fi熱點，讓民眾身處在市區時連線上網更方便。

比較特別的是，以繪本大師幾米創作的動物及人物故事場景打造而成的「奇蹟號」與「星空號」觀光巴士，不僅巴士車身彩繪，更有繪本中可愛的角色人偶坐在車內與遊客旅行，路線以宜蘭轉運站與河濱公園為起終點，讓遊客把愛車停在市區外的停車場，轉搭免費的星空號及奇蹟號，體驗觀光景點與在地特色美食。

此次智慧化系統運用在觀光巴士，遊客上車可以免費上網以外，更運用時下最夯的元宇宙概念，在觀光巴士的車上都備配二台VR眼鏡，乘客帶上VR眼鏡，點選想要了解的景點，就會播放虛擬實境立體影片，讓搭乘星空號及奇蹟號的體驗更加多元有趣。

不過市長江聰淵提醒，觀光巴士奇蹟號與星空號目前因為受疫情影響，採取預約方式搭乘，將來5G智遊服務會進一步結合宜蘭市商家，開設網路商城、AI虛擬店員、線上直播購物等，讓規劃旅遊及預訂餐點更便捷。

搭乘宜蘭市「奇蹟號」與「星空號」觀光巴士，除了可以上網，還能透過VR眼鏡，體驗線上虛擬實境暢遊景點的樂趣。圖／市公所提供
搭乘宜蘭市「奇蹟號」與「星空號」觀光巴士，除了可以上網，還能透過VR眼鏡，體驗線上虛擬實境暢遊景點的樂趣。圖／市公所提供

巴士 宜蘭 幾米廣場

延伸閱讀

國中學子攜手大安農會 《安農香米 傳稻安中》繪本發表

基隆觀光巴士復駛 帶遊客走讀11處色彩屋等深度旅遊點

國際瀕臨滅絕西伯利亞白鶴宜蘭市現蹤 鳥友湧入搶拍照

Dyson用虛擬實境形式展示旗下產品 讓更多人輕易感受吹風機、吸塵器特色

相關新聞

影／台東縣長饒慶鈴抽10萬現金獎 得獎人居然就站旁邊

台東縣政府為刺激消費，辦理「愛購臺東消費季」活動，今下午首抽包含iPhone 13 pro、GOGORO等獎項，縣長饒慶...

花蓮8砂石場竊占國有地 立委爆業者偷買砂石拖延拆除

退輔會台東農場位於花蓮吉安鄉的53公頃國有土地，長期遭8座砂石場違法占用，至今卻未強制拆除。時代力量立委陳椒華今舉行記者...

基隆觀光巴士復駛 帶遊客走讀11處色彩屋等深度旅遊點

今年因疫情嚴峻，基隆市觀光巴士停駛，市府重新塗裝觀光巴士，邀請基隆在地藝術家馮昌宏，結合基隆在地意象如色彩屋、潮境公園、...

合歡山雪季將至 月底實施交通疏導管制

受到冷氣團影響，高山上將迎接雪季，太魯閣國家公園管理處、公路總局與花蓮縣政府，月底將實施合歡山雪季交通疏導管制，為期60...

叫我第1名！台東縣連2年奪「坡地金育獎」冠軍

台東縣府農業處積極協助山坡地水土保持問題，提出多項便民措施，達成「坡地金育獎」縣市組2連霸、獲頒獎金新台幣160萬元，副...

探索夢號擬退台 林右昌：跳島先行經濟和防疫取平衡點

受疫情影響，郵輪產業度寒冬，防疫措施遲遲未鬆綁，傳出雲頂郵輪集團旗下「探索夢號」等，已不堪鉅額虧損，考慮將船隻退出台灣轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。