宜蘭市幾米觀光巴士有「元宇宙」VR虛擬實境暢遊景點

宜蘭市觀光巴士「奇蹟號」與「星空號」以繪本大師幾米的人物故事彩繪，車內還有人偶陪著去旅行，可愛度爆表。市公所最近與電腦公司合作在車上安置Wi-Fi熱點，還提供時下最流行VR眼鏡，乘車時可以點選想要去玩的觀光景觀，體驗線上虛擬實境的樂趣，透過不同角度認識宜蘭。

市公所今天說明智慧化升級服務，經濟部近來在各地推廣5G創新服務應用，在宜蘭市部分除了觀光巴士有Wi-Fi上網的熱點以外，在宜蘭臨時轉運站、幸福轉運站、幾米廣場、東門夜市、甲子蘭酒文物館及綠九市場等人潮眾多場所，也增加免費Wi-Fi熱點，讓民眾身處在市區時連線上網更方便。

比較特別的是，以繪本大師幾米創作的動物及人物故事場景打造而成的「奇蹟號」與「星空號」觀光巴士，不僅巴士車身彩繪，更有繪本中可愛的角色人偶坐在車內與遊客旅行，路線以宜蘭轉運站與河濱公園為起終點，讓遊客把愛車停在市區外的停車場，轉搭免費的星空號及奇蹟號，體驗觀光景點與在地特色美食。

此次智慧化系統運用在觀光巴士，遊客上車可以免費上網以外，更運用時下最夯的元宇宙概念，在觀光巴士的車上都備配二台VR眼鏡，乘客帶上VR眼鏡，點選想要了解的景點，就會播放虛擬實境立體影片，讓搭乘星空號及奇蹟號的體驗更加多元有趣。