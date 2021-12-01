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海外國人因疫情除籍影響大 健保、納稅將從寬認定

原住民員工占56% 門諾基金會獲原民會肯定

中央社 / 花蓮縣1日電

門諾基金會致力花東偏遠弱勢長者及身障者逾20年，獲選1111人力銀行舉辦的幸福企業評選金獎，因進用原住民員工比率達56%，再獲原民會「超額進用原住民族」獎項肯定。

原住民族委員會11月30日舉行超額進用原住民族表揚典禮，共46個績優單位出席，主委夷將．拔路兒表示，民國90年修訂「原住民族工作保障法」後，原住民失業率從9.83%到109年降到3.98%，欣慰許多優良廠商進用原住民朋友，今年主動從幾百家友善企業找出數據優良的企業夥伴。

門諾基金會員今天發布新聞稿指出，基金會員工總人數325人，具原住民族身分共182人，比率高達56%；執行長邱燕銀表示，近年來長照2.0服務深入社區，都需仰賴在地原住民同工的社區脈絡及連結在地資源，包括奇美部落發展行動自助餐、太魯閣工作站舉辦同樂村等，都是照顧服務因應在地需求的發展。

邱燕銀指出，近2年除了提高團險額度、為第一線社區服務同仁加保防疫險，也適時調整基層工作人員工作，甚至由主管代理，她以圓規颱風過境時為例，就是調度主管協助送餐給需求個案，讓第一線送餐員安心理家。

邱燕銀指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使得服務增加變數，個案權益和基層勞安都得權衡，如何保護好工作人員讓大家安心工作，又讓個案權益獲得保障，是門諾基金會會繼續努力的方向。

原住民 圓規颱風

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