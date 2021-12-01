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郵輪業快撐不住 林右昌盼跳島和繞島先復航

中央社 / 基隆1日電

郵輪復航時程尚未確認，雲頂郵輪集團旗下「探索夢號」已停航半年，正重新評估在亞洲的部署。基隆市長林右昌今天說，經濟和防疫間應可有平衡點，期待有機會讓跳島和繞島航線復航。

林右昌上午出席觀光巴士全新設計亮相記者會前，接受媒體聯訪表示，雲頂郵輪集團經營台灣郵輪市場很久，且力挺台灣郵輪市場的發展，「探索夢號」在基隆港停泊非常長的時間，之前也進行跳島和繞島行程，受到大家的歡迎。

林右昌說，在這麼多天沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情確診案例狀況下，經濟和防疫間應該可以有平衡點，他也期待是否能有機會讓郵輪的跳島和繞島航線，在防疫前提下能復航，當然權責在中央流行疫情指揮中心，不過，市府也表達對雲頂郵輪集團在基隆經營的支持。

雲頂郵輪集團發布聲明稿表示，「探索夢號」停航待運，每月成本將近新台幣1億2000萬元，半年總計約7億2000萬元。儘管所費不貲，雲頂郵輪集團在台恢復營運的決心未曾動搖。

聲明稿表示，在交通部航港局的指導下，雲頂郵輪集團已提交「探索夢號復航計畫書」，並得到交通部核批後，現已遞送中央流行疫情指揮中心以待核准申請。此份計畫書以國內旅遊為主要原則，涵蓋郵輪清消指引及管控機制等各項標準的升級，例如，郵輪服務船員及搭乘旅客，皆必須完整接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，以確保全船旅客及船員健康與安全。

聲明稿表示，然而，在計畫書提交後，並未獲得中央流行疫情指揮中心明確回應或指示，根據去年復航經驗，郵輪獲准開航後，仍需至少一個月的前置準備。當前政策環境的不確定性，導致集團難以進行整體營運規劃，隨著全球越來越多國家或地區郵輪旅遊解禁，不得不重新評估「探索夢號」於亞洲市場的部署。

聲明稿表示，殷切企盼中央流行疫情指揮中心能夠盡速提供郵輪開航的具體時程表，以及相關配套指引，讓民眾有機會在防疫新生活中，安心體驗「類出國」的郵輪旅程。

郵輪 疫情 基隆港

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