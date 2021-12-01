基隆觀光巴士復駛 帶遊客走讀11處色彩屋等深度旅遊點

今年因疫情嚴峻，基隆市觀光巴士停駛，市府重新塗裝觀光巴士，邀請基隆在地藝術家馮昌宏，結合基隆在地意象如色彩屋、潮境公園、郵輪、燈塔、大海等意象，打造「基兒」、「朵兒」兩位觀巴形象網紅，透過騎鯨豚之旅悠遊基隆。沿途經11個熱門旅遊景點，串聯沙灣歷史文化園區、長潭里望海巷景觀橋等基隆最新特色景點，進行深度旅遊，走讀在地故事。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，觀光巴士規畫外木山、仙洞巖佛手洞、基隆旅遊服務中心、基港大樓、要塞司令官邸、正濱舊漁會大樓、正濱漁港、和平島公園、碧砂漁港、海科館及廟口夜市」等11個熱門旅遊景點，串聯沙灣歷史文化園區、長潭里望海巷景觀橋等基隆最新特色景點，用最深度最熱門的景點走讀專屬基隆的在地故事，讓民眾體驗基隆之美。

市長林右昌說，市府正在努力經營城市觀光行銷品牌，希望帶來更多附加價值跟觀光產值，觀光巴士可以提供外縣市旅客很好的服務，透過預約就可以得到高品質的旅遊體驗，還把所有熱門觀光景點串接在一起。亮點之一就是提供其他城市沒有的隨車導覽人員，基隆市山海城港非常有趣且多樣面貌，觀光景點也比其他城市更加密集，相信來到基隆一定可能玩得非常過癮。

市府觀銷處規畫觀光巴士以主題旅遊為主，12月4日起每周六、日固定發車。曾姿雯表示，欲與基兒、朵兒一同漫遊基隆的民眾，請事先上「基隆觀光巴士」網站預約，12月4日、12月5日每日前20名早鳥旅客享免費搭乘，其餘20名則享套票半價249元優惠，每日限量40位。歡迎旅客一同來基隆搭觀巴，來趟「海派浪漫」的暢遊之旅。

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