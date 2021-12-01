快訊

變種病毒Omicron來勢洶洶 醫師：學生打第二劑勿過於躁進

高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆觀光巴士復駛 帶遊客走讀11處色彩屋等深度旅遊點

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆觀光巴士復駛，帶遊客走讀11處色彩屋等熱門旅遊點。記者游明煌／攝影
基隆觀光巴士復駛，帶遊客走讀11處色彩屋等熱門旅遊點。記者游明煌／攝影

今年因疫情嚴峻，基隆市觀光巴士停駛，市府重新塗裝觀光巴士，邀請基隆在地藝術家馮昌宏，結合基隆在地意象如色彩屋、潮境公園、郵輪、燈塔、大海等意象，打造「基兒」、「朵兒」兩位觀巴形象網紅，透過騎鯨豚之旅悠遊基隆。沿途經11個熱門旅遊景點，串聯沙灣歷史文化園區、長潭里望海巷景觀橋等基隆最新特色景點，進行深度旅遊，走讀在地故事。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，觀光巴士規畫外木山、仙洞巖佛手洞、基隆旅遊服務中心、基港大樓、要塞司令官邸、正濱舊漁會大樓、正濱漁港、和平島公園、碧砂漁港、海科館及廟口夜市」等11個熱門旅遊景點，串聯沙灣歷史文化園區、長潭里望海巷景觀橋等基隆最新特色景點，用最深度最熱門的景點走讀專屬基隆的在地故事，讓民眾體驗基隆之美。

市長林右昌說，市府正在努力經營城市觀光行銷品牌，希望帶來更多附加價值跟觀光產值，觀光巴士可以提供外縣市旅客很好的服務，透過預約就可以得到高品質的旅遊體驗，還把所有熱門觀光景點串接在一起。亮點之一就是提供其他城市沒有的隨車導覽人員，基隆市山海城港非常有趣且多樣面貌，觀光景點也比其他城市更加密集，相信來到基隆一定可能玩得非常過癮。

市府觀銷處規畫觀光巴士以主題旅遊為主，12月4日起每周六、日固定發車。曾姿雯表示，欲與基兒、朵兒一同漫遊基隆的民眾，請事先上「基隆觀光巴士」網站預約，12月4日、12月5日每日前20名早鳥旅客享免費搭乘，其餘20名則享套票半價249元優惠，每日限量40位。歡迎旅客一同來基隆搭觀巴，來趟「海派浪漫」的暢遊之旅。

基隆觀光巴士預約網址

服務專線周一至周五可打（02）77260089#612，國定假日 0980887545

基隆觀光巴士復駛，帶遊客走讀11處色彩屋等熱門旅遊點。記者游明煌／攝影
基隆觀光巴士復駛，帶遊客走讀11處色彩屋等熱門旅遊點。記者游明煌／攝影
基隆觀光巴士復駛，帶遊客走讀11處色彩屋等熱門旅遊點。記者游明煌／攝影
基隆觀光巴士復駛，帶遊客走讀11處色彩屋等熱門旅遊點。記者游明煌／攝影
基隆觀光巴士復駛，帶遊客走讀11處色彩屋等熱門旅遊點。記者游明煌／翻攝
基隆觀光巴士復駛，帶遊客走讀11處色彩屋等熱門旅遊點。記者游明煌／翻攝

基隆 巴士

延伸閱讀

基隆樂利二街水公司汰換舊管 連日雨回填跳石機車頻摔

探索夢號擬退台？林右昌：盼中央研議繞島跳島復航

疫情趨緩盼不到復航…探索夢號擬撤台 朝野立委關注

基隆社大開辦地域品牌創生工作坊 80人免費參加快報名

相關新聞

探索夢號擬退台 林右昌：跳島先行經濟和防疫取平衡點

受疫情影響，郵輪產業度寒冬，防疫措施遲遲未鬆綁，傳出雲頂郵輪集團旗下「探索夢號」等，已不堪鉅額虧損，考慮將船隻退出台灣轉...

基隆觀光巴士復駛 帶遊客走讀11處色彩屋等深度旅遊點

今年因疫情嚴峻，基隆市觀光巴士停駛，市府重新塗裝觀光巴士，邀請基隆在地藝術家馮昌宏，結合基隆在地意象如色彩屋、潮境公園、...

合歡山雪季將至 月底實施交通疏導管制

受到冷氣團影響，高山上將迎接雪季，太魯閣國家公園管理處、公路總局與花蓮縣政府，月底將實施合歡山雪季交通疏導管制，為期60...

叫我第1名！台東縣連2年奪「坡地金育獎」冠軍

台東縣府農業處積極協助山坡地水土保持問題，提出多項便民措施，達成「坡地金育獎」縣市組2連霸、獲頒獎金新台幣160萬元，副...

承辦汙水工程「太堅持」而被毆 縣府指執行率0 開除!

台東縣政府建設處負責汙水下水道工程李姓約聘僱員，日前遭人毆傷，警逮捕2嫌供稱看不慣李業務刁難才出手教訓，並供出郭姓教唆者...

基隆樂利二街水公司汰換舊管 連日雨回填跳石機車頻摔

自來水公司第一區管理處基隆市在樂利二街進行高地供水改善，自來水管線大規模汰換，因為施工期間長達半年，每天進行工程假性回填...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。