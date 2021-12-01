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合歡山雪季將至 月底實施交通疏導管制

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
合歡山雪季交通疏導管制將於月底實施，警方工作重點放在交通疏導及支援車輛故障救援。圖／新城警分局提供
合歡山雪季交通疏導管制將於月底實施，警方工作重點放在交通疏導及支援車輛故障救援。圖／新城警分局提供

受到冷氣團影響，高山上將迎接雪季，太魯閣國家公園管理處、公路總局與花蓮縣政府，月底將實施合歡山雪季交通疏導管制，為期60天，包括台14甲線大禹嶺、武嶺及翠峰路段。其中武嶺至合歡山遊客服務中心路段，因坡陡彎急，路面易結冰，靠山崖側禁止停車，警方將加強宣導取締。

合歡山今天6點出現0.5度低溫，雖然沒有降雪，不過已吸引許多民眾上山觀光，為維護合歡山雪季期間交通安全與流暢，以往在元旦啟動的交通管制，今年特別提前1天，從12月31日至2022年2月28日止，進行60天交管。

交管路段有台14甲線公路大禹嶺經小風口、合歡山遊客服務中心、武嶺、昆陽、鳶峰至翠峰路段，在春節連假、每周例假日是雪季管制重點期間，警方將工作重點放在交通疏導勤務，及支援車輛故障救援，公路單位也啟動通報機制，各醫院醫護團隊將派駐高山，成立緊急醫療站，守護遊客安全。

太管處表示，若遇下雪、積雪或路面結冰時，依公路主管單位發布交通管制資訊，除公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行，剷雪完成後，再視雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行；若沒有下雪、積雪時，則實施交通疏導。

花蓮縣政府指出，針對明年春節連假，台8線中橫公路交通部分，在2月2日至2月4日，中橫天祥至秀林鄉富世村部分路段，及太魯閣口至天祥，及舊台9線太魯閣橋北端至錦文橋北端，將實施分時段交通管制。太管處依照往年慣例，在春節推出免費遊園專車，提供旅客搭乘。

合歡山今天6點出現0.5度低溫，雖然沒有降雪，不過已吸引許多民眾上山觀光。記者王思慧／翻攝
合歡山今天6點出現0.5度低溫，雖然沒有降雪，不過已吸引許多民眾上山觀光。記者王思慧／翻攝

合歡山 太魯閣國家公園 武嶺

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