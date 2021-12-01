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叫我第1名！台東縣連2年奪「坡地金育獎」冠軍

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣連2年在農委會「坡地金育獎」奪冠。記者卜敏正／翻攝
台東縣連2年在農委會「坡地金育獎」奪冠。記者卜敏正／翻攝

台東縣府農業處積極協助山坡地水土保持問題，提出多項便民措施，達成「坡地金育獎」縣市組2連霸、獲頒獎金新台幣160萬元，副縣長王志輝昨帶領農業處北上領獎，縣長饒慶鈴稱讚「叫我第1名」，更感謝為台東山野付出的水保英雄。

行政院農委會依據「山坡地保育利用條例」及「山坡地保育利用管理獎勵辦法」，每年考核各地方政府執行山坡地查報取締及管理成效，頒發「坡地金育獎」，以往在台東山坡地管理績效考核，都被列入檢討名單，去年在縣府農業處及技術服務團努力下，針對問題尋求解套、拿下全國第1名，今年再次連霸。

饒慶鈴表示，台東有92%山坡地面積，一年簡易水保185件，平均處理速度12天，為全國最快，施工監督抽查221件，全國第2，衛星變異點查復820件，平均10天。

縣府同時與各鄉鎮市公所合作簡化程序，免擬具水保計畫668件，水保技術服務團定時定點下鄉巡迴駐點鄉鎮市公所等，同時授權蘭嶼、綠島兩個離島公所直接審核民眾的簡易水保申請，守護坡地並提供多項便民服務，都讓民眾體會到縣府的改變。

台東縣有92%山坡地面積，一年簡易水保185件，平均處理速度12天，為全國最快。記者卜敏正／翻攝
台東縣有92%山坡地面積，一年簡易水保185件，平均處理速度12天，為全國最快。記者卜敏正／翻攝

台東 饒慶鈴

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