探索夢號擬退台 林右昌：跳島先行經濟和防疫取平衡點

受疫情影響，郵輪產業度寒冬，防疫措施遲遲未鬆綁，傳出雲頂郵輪集團旗下「探索夢號」等，已不堪鉅額虧損，考慮將船隻退出台灣轉往其他地區。基隆市長林右昌今天說，目前台灣疫情已這麼多天沒有本土確診案例的狀況下，經濟和防疫間應該可以有一個平衡點，期待星夢集團郵輪能繼續在台灣，跳島和繞島航線可以先復航。

國內郵輪產業今天傳出，郵輪產業寒冬並未隨著疫情趨緩而看到盡頭，在相關防疫措施遲遲未鬆綁情況，目前包括雲頂郵輪集團旗下「探索夢號」等，已不堪鉅額虧損，考慮將船隻退出台灣轉往其他地區。

基隆市長林右昌今天表示雲頂集團力挺台灣郵輪發展市場，在防疫與經濟間應有平衡點，希望有機會郵輪跳島和繞島行程可以復航。

林右昌今天上午受訪說，雲頂集團經營台灣郵輪市場很久，也力挺台灣郵輪市場的發展，探索夢號在基隆港停泊非常久的時間，之前也進行跳島和繞島行程，很受到大家的歡迎。

他覺得，目前台灣疫情已這麼多天沒有本土確診案例的狀況下，經濟和防疫間應該可以有一個平衡點，期待星夢集團郵輪能繼續在台灣，跳島和繞島航線可以先復航，這是可以思考和期待的，市府也表達對星夢集團的支持。