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基隆樂利二街水公司汰換舊管 連日雨回填跳石機車頻摔
自來水公司第一區管理處基隆市在樂利二街進行高地供水改善，自來水管線大規模汰換，因為施工期間長達半年，每天進行工程假性回填，但近日連日下雨，造成柏油小石子黏度不足散落路面，導致機車騎士經過時頻頻摔傷，昨天一個上午就有3名騎士摔傷。包商表示會改善並對傷者及車損負責。
議員鄭凱玲表示，自來水公司正在壯觀台北社區進行高地供水改善工程，目前速度很快，而且都有按照施工進度執行，但希望晚上收工後要再落實地面回填的品質，應把現場打掃乾淨，否則滿地碎石子，讓機車騎士很容易滑倒摔傷。
「路上有跳石，請大家騎車小心一點。」安樂區三民里長許超勝在路上對著騎士大喊提醒，許超勝說，他昨天上午7點多到現場了解後，發現有3位騎士受傷，看到地上滿是小石子，可能因回填的柏油小石子黏度不足跳石，散落整個路面，看了怵目驚心，難過騎士一直滑倒，他們就趕快先清除，廠商後來也趕至清除石小子，避免再有騎士滑倒。
包商說，可能因為這幾天都下用，可能回填時因為濕滑會有碎石子，會負責賠償傷者及機車損失，因為有工期限制要趕著完成，造成不便請包涵，以後會盡量在晴天施工，並改善口填狀況。
水公司第一區管理處副處長李基城表示，壯觀台北目前進行高地供水改善，目前正在趕工，對工程品質會加強督促。對於加強安全維護部分，會視天氣狀況來因應處理，對於AC還未鋪設、沒有蓋鐵板的部分，會24小時交住，維護人車安佳。
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