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台東環保局強化取締噪音車輛 2個月稽查4609輛

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣環保局強力稽查噪音車輛，2個月來共稽查4609輛，其中12輛違規將裁處，26輛通知到檢複驗。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局強力稽查噪音車輛，2個月來共稽查4609輛，其中12輛違規將裁處，26輛通知到檢複驗。圖／台東縣環保局提供

台東縣環保局強力稽查噪音車輛，2個月來共稽查4609輛，其中12輛違規將裁處，26輛通知到檢複驗。環保局表示，違規車輛最高開罰3600元罰鍰，未來結合警監單位共同取締違規。

環保局空氣噪音防制科長張嘉智指出，這12輛違規車輛，主要以改裝機車為主，經去除背景環境及其他音源干擾判別，都超過法定86分貝，依法舉發。

隨著蘇花改及南迴草埔森永隧道通車後，台東境內省道台11線及台9線公路，每天都有改裝汽機車輛呼嘯而過，其巨大聲響影響公路兩旁住戶安寧，居民紛紛投訴。

環保局自今年8月起至10月底止，分別在省道台11線及台9線公路熱區設稽查點取締，共稽查4609輛，其中12輛違規將裁處，26輛通知到檢複驗。

張嘉智強調，根據不同道路速限訂有不同噪音標準值，在速限標誌或標線為50公里以下的道路，機動車輛噪音值不得超過86分貝；超過50公里、小於70公里以下的道路，機動車輛噪音值則不得超過90分貝。

另民眾若行駛在速限60公里的道路上，不論是駕駛何種機動車輛，車輛噪音值皆不得超過90分貝。未來，將配合警方及監理站針對車輛違規改裝部分取締。

台東縣環保局自今年8月起到10月底止，分別在省道台11線及台9線公路熱區設稽查點取締噪音車輛。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局自今年8月起到10月底止，分別在省道台11線及台9線公路熱區設稽查點取締噪音車輛。圖／台東縣環保局提供

噪音 台東 標誌

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