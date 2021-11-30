探索夢號擬退台？林右昌：盼中央研議繞島跳島復航

國內郵輪產業今天傳出，郵輪產業寒冬並未隨著疫情趨緩而看到盡頭，在相關防疫措施遲遲未鬆綁情況，目前包括雲頂郵輪集團旗下「探索夢號」等，已不堪鉅額虧損，考慮將船隻退出台灣轉往其他地區。基隆市長林右昌今晚回應說，「我們也希望中央仔細研議國內繞島及跳島復航」。

新冠肺炎本土疫情趨緩，包括八大行業、國內旅遊產業皆逐步解封，但郵輪產業目前復航時間仍未確認。業界人士表示，國內郵輪產業寒冬並未隨著疫情趨緩而看到盡頭，在相關防疫措施遲遲未鬆綁情況，目前包括雲頂郵輪集團旗下「探索夢號」等，已不堪鉅額虧損，考慮將船隻退出台灣轉往其他地區。

林右昌說，肯定雲頂郵輪集團在疫情期間在防疫工作上的努力，也感謝雲頂集團一直深耕且堅守在台灣，「我們也希望中央仔細研議國內繞島及跳島復航」。

蔡英文總統日前在「四個不同意」宣講說明會時，針對郵輪復駛的問題，指郵輪復駛是基隆人共同的期待，這一天指日可待。基隆市長林右昌後來也說，疫情相當穩定，日前主動向交通部提及復駛需求，業者也非常配合相關防疫的要求，相關資料也提送交通部，交通部已提送防疫指揮中心，目前等待專家會議的審議做最後的決定。

但據指出，郵輪防疫計畫雖已送到中央流行疫情指揮中心審查，不過目前進度緩慢，隨著二級警戒持續延長，復航日期遙遙無期。朝野立委今天呼籲，中央流行疫情指揮中心應在適當時間點研議復航事宜，若考量國外疫情未歇，可先從國內繞島、跳島行程著手。