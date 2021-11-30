宜蘭縣推3款水產禮盒歲末年終優惠價 訂購宅配免運費
宜蘭擁有優質海鮮水產，歲末年終之際，縣政府結合養殖戶推出物美價廉的水產禮盒，全部以優惠價供應，民眾可以透過線上網路訂購，免運費，不必出門就能買到在地最新鮮的水產魚貨。
宜蘭海洋及漁業發展所整合推出3款禮盒，分別是800元的安心禮盒、1000元的真鮮禮盒、1200元的超值禮盒，內容物包含石斑、白蝦、草蝦、鮑魚等多種水產品，每款禮盒都比市價便宜200元優惠商品，尤其石斑魚不僅肉質鮮嫩美味、魚刺少，更富含膠質及營養價值，白蝦與草蝦彈牙鮮脆，含有高蛋白、低GI，都是歲末寒冬圍爐進補的好食材，小家庭料理也很方便。
縣長林姿妙鼓勵消費者多加選購，水產禮盒可以快速便利宅配到府，從產地新鮮直送到餐桌，要讓消費者用舌尖親自感受宜蘭新鮮海產的美味。
3款水產禮盒歲末獨家優惠，訂購宅配免運費，訂滿1500元加送保冷袋，訂購網址：https://agri.e-land.gov.tw/cp.aspx?n=2B1D58DF27CF06D7，詢問電話（03）9870558，
另外，頭城區漁會推出海鮮年節禮盒A、B套餐，包括魩仔魚禮盒、櫻花蝦禮盒、鱻味禮盒等，蘇澳區漁會則有水煮鮪魚罐頭買二送一，也可以選購。
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