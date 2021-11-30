台灣炒飯王東區賽登場 3業者創意美味兼具進軍全國賽

農糧署為推廣台灣米文化，連續3年舉辦台灣炒飯王，東區區域賽今天舉行，20多道美味炒飯競逐，經專家評審，花蓮業者歐桑米粉湯茄汁蝦仁炒飯獲選經典天王，宜蘭郭鍋和台東國雄外燴餐飲店獲選創意巨星，3家業者下月中旬代表宜花東3縣市進軍全國賽，為東區爭光。

「台灣炒飯王」東區區域賽今天在農糧署東區分署現場評比，分成「經典天王炒飯組」及「創意巨星炒飯組」，前者限定以蛋炒飯、豬肉炒飯、蝦仁炒飯和蔬食炒飯等4道經典台灣炒飯為主題，後者則各憑創意，發想獨具特色的美食料理。

花蓮「歐桑米粉湯」選用台梗9號米，搭配洋蔥、碎蒜、鳳梨丁、在地粉蔥等食材，看似簡單的料理，卻能做到米飯粒粒分明，每顆都有飽滿的茄汁香味，酸甜層次感豐富，獲得評審肯定，是經典天王炒飯組唯一入圍全國賽。

創意巨星炒飯組則由宜蘭郭鍋和台東國雄外燴餐飲店兩家業者勝出。郭鍋去年以鹽酥雞與炒飯的創意組合，代表東區入圍全國賽，今年再以自家招牌的牛肉麵元素融入炒飯，端出牛肉麵炒飯，擄獲評審味蕾。

農糧署東區分署副署長陳吉村頒獎。他說，台灣人每年平均食米量，從民國70年平均98公斤，掉到現在約43公斤，透過舉辦台灣炒飯王，推廣食米文化，也讓更多台灣好米受到國人喜愛。台東國雄外燴負責人高國雄也說，原本店家只能藉由網路社群行銷，藉由台灣炒飯王比賽，獲得公部門協助推廣，有助打響知名度。