快訊

大宗物資12月1日起降稅四個月 預估稅損逾60億元

基隆社大開辦地域品牌創生工作坊 80人免費參加快報名

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆社區大學開辦「地方設計X地域品牌創生工作坊」，即日起接受對文化創意產業有興趣者及一般民眾，報名免費參加。圖／社大提供
基隆社區大學開辦「地方設計X地域品牌創生工作坊」，即日起接受對文化創意產業有興趣者及一般民眾，報名免費參加。圖／社大提供

基隆社區大學規畫地方創生青年培力課程，12月14日開辦「地方設計X地域品牌創生工作坊」，即日起接受對文化創意產業有興趣者及一般民眾，報名免費參加，人數80人。

社大表示，開辦工作坊的目的在以永續基隆為發展軸心，透過土地、人才和產業資源的挖掘，為在地產業尋找創新發展的可能，建立地方創生契機。結合基隆的山、海、歷史與美食特色，希望發展地方創生課程，重新詮釋地方特色，引導城市品牌形象，孵育在地產業新特色。

地方設計X地域品牌創生工作坊活課程，包括活化為基底的地方創生未來式、地方設計、教育是創生的最後一哩、對話與激盪、實務分享和綜合座談。講師有林事務所執行長林承毅、魚樂天地有限公司執行長何立德、台灣地方創生基金會董事長陳美伶。

社大表示，工作坊上課時間是12月14日上午9點30分到下午5點，即日起受理報名，限額80人，上課地點在八斗子岸置中心（基隆市中正區漁港一街12號）。相關資訊可連結報名網頁（https://reurl.cc/L7r8Ma）查詢，或電洽(02)2432-2699轉分機14游小姐。

基隆

延伸閱讀

柯P稱社子島開發「輾過去」 居民氣炸:工作坊只是騙局

相關新聞

東基中醫師到宅針灸 居家醫療服務人數人次全國之冠

衛福部2019年起將中醫納入「居家醫療」計畫，時任台東縣中醫師公會理事長，東基中醫科主任黃俊傑，與東基中醫師群謝惠卿、張...

孕婦有福了！宜蘭產檢交通費補助 明年起調高為2千元

因應衛福部調高產檢健保給付的次數，宜蘭縣政府今天在縣務會議中通過修改「宜蘭縣婦女生育津貼實施辦法」，把現行每人每胎次10...

台東泰源幽谷觀光牌樓變危樓 將拆除走入歷史

台東縣東河鄉泰源幽谷觀光牌樓，至今逾30年歷史，是當地知名地標之一，但因牌樓橫梁多次遭載貨卡車撞擊，結構變形恐危及往來台...

台東往返蘭嶼綠島客船明日全停 立委考察行程暫緩

受東北季風影響，基於安全考量，東部航務中心公告，12月1日周三台東往返蘭嶼客船船班全數取消，立委李德維原訂明天上午到蘭嶼...

鳳榮農會非基改豆奶 系列產品上市

花蓮鳳林鎮60年前是黃豆主要生產區，成立全台首家專門製造豆奶加工廠，加入世界貿易組織後，本土黃豆被進口黃豆取代。鳳榮地區...

火山甦醒？ 龜山島大冒磺煙

宜蘭東方海域的龜山島最近大冒磺煙，且愈噴愈高，民眾擔心活火山甦醒爆發，縣政府也探詢專家意見。根據宜大通試教育中心助理教授...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。