基隆社大開辦地域品牌創生工作坊 80人免費參加快報名

基隆社區大學規畫地方創生青年培力課程，12月14日開辦「地方設計X地域品牌創生工作坊」，即日起接受對文化創意產業有興趣者及一般民眾，報名免費參加，人數80人。

社大表示，開辦工作坊的目的在以永續基隆為發展軸心，透過土地、人才和產業資源的挖掘，為在地產業尋找創新發展的可能，建立地方創生契機。結合基隆的山、海、歷史與美食特色，希望發展地方創生課程，重新詮釋地方特色，引導城市品牌形象，孵育在地產業新特色。

地方設計X地域品牌創生工作坊活課程，包括活化為基底的地方創生未來式、地方設計、教育是創生的最後一哩、對話與激盪、實務分享和綜合座談。講師有林事務所執行長林承毅、魚樂天地有限公司執行長何立德、台灣地方創生基金會董事長陳美伶。

社大表示，工作坊上課時間是12月14日上午9點30分到下午5點，即日起受理報名，限額80人，上課地點在八斗子岸置中心（基隆市中正區漁港一街12號）。相關資訊可連結報名網頁（https://reurl.cc/L7r8Ma）查詢，或電洽(02)2432-2699轉分機14游小姐。