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東基中醫師到宅針灸 居家醫療服務人數人次全國之冠
衛福部2019年起將中醫納入「居家醫療」計畫，時任台東縣中醫師公會理事長，東基中醫科主任黃俊傑，與東基中醫師群謝惠卿、張鶴騰、黃昱婷、黃文英等人，立即投入居家醫療服務，獲得良好成效，這兩年還吸引台東、花蓮兩縣醫療院所中醫科醫師加入，服務人數、人次為全國之冠。
台東縣台東市90歲黃阿公是肺纖維化患者，1天需使用1至2次氧氣機補充氧氣，因下床走路易心悸，平日不願意起身，日前接受中醫居家醫療，氧氣補充已延長為2天1次，能主動下床走路，健康明顯改善；東河鄉90歲曹阿嬤跌倒後，雙腳易痠麻、紅腫無法走路，經中醫師到宅針灸，近日能下床走路，2人都是東基中醫居家醫療成果。
「哪裡有需要，就往哪裡去！」黃俊傑表示，去年整個東區居家醫療服務達7200人次，為全國六區之冠，獲頒「推動社區及居家醫療貢獻卓著獎」肯定，東基也致力走進社區的「行動醫院」，除了傳統巡迴醫療，中醫科也前進社區，前年開始深入家戶，開啟居家醫療服務，迄今服務超過千人次。
黃俊傑說明，東基中醫科居家醫療服務對象超過半數為80歲以上長輩，90歲為數不少，目前服務範圍最北到東河鄉，最南到大武鄉。另今年也進入長照機構服務，為東基醫療財團法人附設迦南護理之家的住民，提供中醫治療。
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