你登錄台東消費發票了嗎？愛購台東消費季明首波抽獎

台東縣政府為刺激消費，辦理「愛購臺東消費季」活動，自11月12日開跑3天累積登錄消費金額已衝破千萬元，活動首次抽獎即將於明 (12月1日) 下午2點粉絲專頁直播，首抽獎項包含iPhone 13 pro、GOGORO、家電好禮、住宿券、農會票券等近40獎項，縣府呼籲民眾塊登陸消費發票，把大獎帶回家。

台東縣政府表示，凡自今年10月8日起至111年2月28日活動期間內，憑稅籍登記在台東縣店家之消費發票或收據，並於每月抽獎前1日晚上23點59分完成登錄發票，即可參與當次抽獎活動，未中獎之抽獎序號還可以繼續累積抽下一場抽獎，消費越多抽獎機會越多。

活動首次抽獎將於明天下午2點在「愛購臺東」Facebook粉絲專頁直播登場，將從活動開跑日至11月30日23點59分截止的登錄名單中抽出得獎者。

抽獎獎項有Gogoro VIVA Lite、iPhone 13 pro、德國雙人ZWILLING炒鍋、飛利浦全自動義式咖啡機、DYSON智慧空氣清淨機、購夠台東萬元折扣碼、住宿券、熱氣球自由飛、綠島瘋狂行、池農特等米、農會票券等獎項。

台東縣府財經處提醒，若民眾想快速累積消費金額，可前往活動特約店家消費，累計金額將以3倍計算；另自12月起將不定期辦理振興主題加碼活動，歡迎大家前來消費登錄抽大獎。活動相關資訊請上愛購台東活動網站，及愛購台東活動FB粉絲專頁查詢。