獲贈精繡排灣公主背心 饒慶鈴向人間國寶致謝

台東太麻里鄉排灣族工藝家陳利友妹，獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者，成為台東首位國寶人物；日前縣長饒慶鈴獲贈一件排灣族公主背心，今天前往致謝。

饒慶鈴上週特別穿著陳利友妹縫製的公主背心領取「2021幸福台灣─縣市幸福指數大調查」的幸福縣市獎，展現陳的工藝藝術以及縣府對文化資產的重視，且獲到場參與的縣市長及媒體熱烈討論。

陳利友妹說明這件背心的故事與製作歷程，是以排灣族8種刺繡技法織成，背心領口繡有太陽圖案，呈現太麻里「日昇之鄉」的美名，另有陶壺、搗小米等傳統圖像，加上勇士、公主及具有保護作用的巫師圖騰等；背面則繡有傳統茅草屋、青年會所及石板等建築，因大王部落曾與卑南族通婚，所以帶有普悠瑪文化的色彩，展現出多元文化與族群交融的豐富社會樣貌。

饒慶鈴表示，打造台東成為全世界的原民文化首都是施政主軸之一，因此非常重視原住民文化傳承、保存及發揚。文化處於2019年依文資法登錄陳利友妹為台東縣傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者，並提報文化部登錄為重要傳統工藝保存者（人間國寶），今年4月16日由文化部部登錄重要傳統工藝「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」保存者，希望未來能有更多朋友學習傳承此工藝。

台東縣政府文化處說明，78歲的陳利友妹出生於太麻里鄉大王部落，自幼跟著母親學習刺繡、服飾製作，由於手藝精巧細緻，深受族人喜愛，每逢慶典、婚嫁，即有人委託裁製服飾，成為排灣族所稱的pulima（工藝能手者）。

她將十字繡運用現代精緻質材的布料，再加上改良傳統樣式，並將原住民各種圖騰以十字繡法加上鮮豔的對比色彩，呈現不同面貌的作品，獲獎無數。作品具東排灣地區的文化特色，展現部落的人文與社會生活風貌，深受各界喜愛。目前台灣及日本等多所大型博物館皆有收藏陳利友妹的作品。