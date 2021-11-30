孕婦有福了！宜蘭產檢交通費補助 明年起調高為2千元

因應衛福部調高產檢健保給付的次數，宜蘭縣政府今天在縣務會議中通過修改「宜蘭縣婦女生育津貼實施辦法」，把現行每人每胎次1000元產檢交通費補助，調高為2000元，調幅一倍，將自明年元月開始實施。

衛生福利部國民健康署今年7月起，把原本提供10次的產前檢查健保給付增加到14次，並新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波檢查，降低妊娠與生產併發症，減少孕婦及新生兒死亡；宜蘭縣政府配合中央這項措施，今天討論通過，把孕婦的產檢交通費補助調高到2000元。

為了讓孕婦與胎兒更健康安全， 「宜蘭縣婦女生育津貼實施辦法」於民國103年增訂產檢交通費補助，每胎補助1000元，以每個月為核算補助單位，向戶政事務所請領一次補助，雙（多）胞胎視為同1胎次。

今天由縣府社會處長林蒼蔡說明修改內容，除了決議調高產檢交通補助成為2000元，同時也把每月申請補助，放寬到每周都可以申請，很快就可以拿到補助費用，讓民眾更有感。