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台東泰源幽谷觀光牌樓變危樓 將拆除走入歷史

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣東河鄉泰源幽谷觀光牌樓即將拆除，不少當地居民及遊客感到可惜，未來，要看到泰源幽谷牌樓，也只能在照片中回憶，並盼相關單位能重建新牌樓，持續為泰源幽谷觀光增添一處亮點。圖／泰源國小校長黃國將提供
台東縣東河鄉泰源幽谷觀光牌樓即將拆除，不少當地居民及遊客感到可惜，未來，要看到泰源幽谷牌樓，也只能在照片中回憶，並盼相關單位能重建新牌樓，持續為泰源幽谷觀光增添一處亮點。圖／泰源國小校長黃國將提供

台東縣東河鄉泰源幽谷觀光牌樓，至今逾30年歷史，是當地知名地標之一，但因牌樓橫梁多次遭載貨卡車撞擊，結構變形恐危及往來台23線車輛，公路總局台東工務段配合縣府近期拆除，牌樓也將走入歷史。

台東工務段長李秉仁說，泰源幽谷牌樓就設在省道台23線轄區上，基於用路人安全考量，將進行拆除，但因牌樓財產屬於縣府，拆除後目前段內暫無原地重建計畫，未來是否重建，還是由縣府提出規畫。

他說，為不影響交通正常通行，拆除工作會盡可能避開車流尖峰時段，屆時也請民眾配合現場交通管制措施，相關作業訊息也會公布在資訊網及路況即時訊息。

泰源幽谷牌樓全長約4公里，因沿線溪水清澈、滿佈巨石、峭壁風光，加上野生台灣獼猴常聚集出沒幽谷兩旁，成為知名觀光景點，30年前為提高能見度，縣府於台23線入口處興建牌樓，成為民眾打卡熱點。

不過，由於牌樓即將拆除，不少當地居民及遊客感到可惜，未來，要看到泰源幽谷牌樓，也只能在照片中回憶，並盼相關單位能重建新牌樓，持續為泰源幽谷觀光增添一處亮點。

泰源國小校長黃國將說，泰源幽谷牌樓已是東海岸知名觀光景點，這和花蓮太魯閣牌樓有相同的觀光亮點，為了行車安全拆除是必然的，但希望相關單位能夠就地重建更安全、更具特色的牌樓，帶動泰源幽谷觀光。

台東縣東河鄉泰源幽谷觀光牌樓，至今逾30年歷史，是當地知名地標之一，但因牌樓橫梁多次遭載貨卡車撞擊，結構變形恐危及往來台23線車輛，公路總局台東工務段配合縣府近期拆除，牌樓也將走入歷史。圖／泰源國小校長黃國將提供
台東縣東河鄉泰源幽谷觀光牌樓，至今逾30年歷史，是當地知名地標之一，但因牌樓橫梁多次遭載貨卡車撞擊，結構變形恐危及往來台23線車輛，公路總局台東工務段配合縣府近期拆除，牌樓也將走入歷史。圖／泰源國小校長黃國將提供

台東 觀光景點 台灣獼猴

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