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台東往返蘭嶼綠島客船明日全停 立委考察行程暫緩

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東往返蘭嶼綠島的客船明天都停駛，富岡漁港碼頭今天上午排滿搭船旅客。記者卜敏正／攝影
台東往返蘭嶼綠島的客船明天都停駛，富岡漁港碼頭今天上午排滿搭船旅客。記者卜敏正／攝影

受東北季風影響，基於安全考量，東部航務中心公告，12月1日周三台東往返蘭嶼客船船班全數取消，立委李德維原訂明天上午到蘭嶼核廢料貯存場考察，也因為船班停駛，台東蘭嶼之行暫緩，另擇期再訪。

李德維表示，蘭嶼核廢料儲存場過去有些缺失，台電表示都已改善，但多數人看到的只是紙上作業，他原本希望透過這次考察，讓更多的人認識核能貯存場安全性，也希望藉此幫助人民認識核能，亦有助於12月18日公投選擇，很可惜因為海象不佳、船班停駛，考察活動只能順延。

因為明天(12月1日)台東往返蘭嶼、 台東往返綠島客船都取消，船務業者請旅客改搭今天上午航班往返，上午8時起富岡漁港碼頭，已排著滿滿等船人潮。

業者趁今天海象尚可，也公告今日加開2航次船班，11點30分台東往綠島凱旋2號，及12點30分綠島往台東的凱旋2號。

台東 蘭嶼 考察

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