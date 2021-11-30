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日本海底火山8月噴發 浮石漂到綠島海域船隻注意

中央社 / 台東縣30日電

日本小笠原群島海底火山「福德岡之場」今年8月噴發後，產生大量浮石最近隨著洋流漂到綠島海域；水產試驗所提醒海上航行船隻互相通報浮石位置，避免浮石堵塞船舶冷卻水管造成損壞。

綠島田姓居民接受媒體電話訪問表示，日本火山爆發後所產生的浮石，經過3個多月隨黑潮洋流以及這兩天吹東風，綠島東北海域的港區及沿岸都發現許多浮石。

田姓居民說，其實綠島也是火山爆發及珊瑚礁岩所形成的島嶼，早期當地居民也會撿拾浮石販售或帶回家當作清洗鍋盆的用具，此外，浮石因排水性良好，也可以當作種植花卉的基底。

農委會水產試驗所海洋漁業組長葉信明接受媒體電話訪問表示，日本小笠原群島的海底火山噴發所造成的浮石，漂流在海面上，船隻航行時不易看見，浮石會堵塞船舶冷卻水管造成損壞，希望能相互通報浮石位置提醒其他船隻。

葉信明指出，由於這些浮石量多，也可能會隨海流堆積在沙灘上；而海面上的浮石因有空隙，日久海水會填充讓其密度增加，將會沉入海底或是因海浪衝擊而碰撞碎裂。

根據水產試驗所公布，今年8月13日日本小笠原群島南硫磺島北方約5公里的海底火山「福德岡之場」所噴發的大量浮石，自10月上旬開始漂流至沖繩、奄美等琉球群島，影響當地的航行、漁業及觀光。

浮石會妨礙航道、堵塞港口及造成船舶冷卻水管阻塞與船體、槳葉損傷等危害，影響可能長達數個月。

由日本JAXA公布的衛星圖判別浮石位置顯示，11月22日浮石已漂流至宮古島（宜蘭縣東方約400公里）南方海域，近日可能因東北季風轉強影響漂流至台灣附近海域。台灣東部或中西太平洋作業的漁船應嚴加注意，避免漁船受損，並協助相互通報浮石位置提醒其他船隻。

日本 綠島 火山爆發

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