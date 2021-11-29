基隆市長林右昌任內最後1年預算完成審議 1項刪除、2項刪減
基隆市明年總預算今天在市議會完成三讀，絕大多數照案通過，僅軍港遷移慶祝活動費用600萬全刪，光雕秀950萬元刪減300萬元，豎梯委外經營管理650萬元，刪減成1元。
基隆市長林右昌在預算完成審查表示，明年預算是他兩任市長任期最後1年的預算，非常感謝議會對預算的支持。明年預算審議過程，議員提出的意見、建議和指教，各局處首長都會謹記在心，虛心接受。感謝議會通過預算，市府會仔細好好運用，全力以赴，跟議會一起合作，推動基隆市的建設。
基隆市議會召開第19屆第6次定期會，今天三讀通過明年總預算。市府綜合發展處編列原本600萬元，做為舉辦軍港遷移慶祝活動企劃、執行、宣傳等費用，議會決議刪除。
市府觀光及城市行銷處編列950萬元經費，委託辦理光雕秀規劃及執行相關事宜，以及在正濱漁港周邊旅遊廊帶辦市集、產地餐桌、音樂展演活動，並建構全市智慧觀光旅遊體驗平台。議會決議刪減300萬元，附帶決議要求建構體驗平台預算數不得少於300萬元。
文化局編列650萬元委託辦理「中正公園──立體豎梯經營管理」，在中正公園周邊含立體豎梯及防空洞，負責空間經營、推廣活動及藝文策展。議會決議刪減649萬9999元，只剩1元預算，但保留科目供日後有必要時辦理追加預算。
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